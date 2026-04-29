menu
23.8 C
Chania
Τετάρτη, 29 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΜατιές στα Media
Ματιές στα Media

Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Γυναίκα του Αστροναύτη
The Astronaut’s Wife
STAR 23:30


Η σύζυγος ενός αστροναύτη αρχίζει να αµφιβάλλει αν ο άνθρωπος που επέστρεψε από µια αποτυχηµένη αποστολή από το ∆ιάστηµα είναι πράγµατι ο άντρας της, αίσθηση ανασφάλειας που εντείνεται µετά από τη διαπίστωση ότι είναι έγκυος.

 

Ο Καθηγητής και ο Τρελός
The Professor and the Madman
OPEN 20:50

 


Το 1872 ο αντισυµβατικός φιλόλογος Τζέιµς Μάρεϊ δουλεύει πυρετωδώς πάνω στην πρώτη έκδοση του Λεξικού της Οξφόρδης. Πιεσµένος από το χρόνο, την ακρίβεια των ορισµών και τον απίστευτο όγκο ληµµάτων, θα βρει ανέλπιστη βοήθεια από έναν Αµερικανό γιατρό, τρόφιµο φρενοκοµείου εγκληµατιών.

Από το Παρίσι µε Αγάπη
From Paris With Love
ΣΚΑΪ 02:00


Ένας νεαρός υπάλληλος της αµερικανικής πρεσβείας στο Παρίσι συνοδεύει έναν σκληροτράχηλο, ανεξέλεγκτο πράκτορα σε µια µυστική επιχείρηση εξόντωσης µιας οµάδας τροµοκρατών.

Η Αρπαχτή / SNATCH

ΕΡΤ1 00:00

Στην Εβραϊκή συνοικία του Λονδίνου, ένας Ιρλανδός οργανώνει µια ευφυέστατη απάτη µε διαµάντια. Στο παιχνίδι εµπλέκονται ένας τσιγγάνος πυγµάχος, κλεπταποδόχοι, Αµερικανοί γκάνγκστερ, οργανωτές παράνοµων πυγµαχικών αγώνων και άλλα «καλά παιδιά» του λονδρέζικου υποκόσµου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum