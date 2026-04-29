Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

Η Γυναίκα του Αστροναύτη

The Astronaut’s Wife

STAR 23:30



Η σύζυγος ενός αστροναύτη αρχίζει να αµφιβάλλει αν ο άνθρωπος που επέστρεψε από µια αποτυχηµένη αποστολή από το ∆ιάστηµα είναι πράγµατι ο άντρας της, αίσθηση ανασφάλειας που εντείνεται µετά από τη διαπίστωση ότι είναι έγκυος.

Ο Καθηγητής και ο Τρελός

The Professor and the Madman

OPEN 20:50



Το 1872 ο αντισυµβατικός φιλόλογος Τζέιµς Μάρεϊ δουλεύει πυρετωδώς πάνω στην πρώτη έκδοση του Λεξικού της Οξφόρδης. Πιεσµένος από το χρόνο, την ακρίβεια των ορισµών και τον απίστευτο όγκο ληµµάτων, θα βρει ανέλπιστη βοήθεια από έναν Αµερικανό γιατρό, τρόφιµο φρενοκοµείου εγκληµατιών.

Από το Παρίσι µε Αγάπη

From Paris With Love

ΣΚΑΪ 02:00



Ένας νεαρός υπάλληλος της αµερικανικής πρεσβείας στο Παρίσι συνοδεύει έναν σκληροτράχηλο, ανεξέλεγκτο πράκτορα σε µια µυστική επιχείρηση εξόντωσης µιας οµάδας τροµοκρατών.

Η Αρπαχτή / SNATCH

ΕΡΤ1 00:00

Στην Εβραϊκή συνοικία του Λονδίνου, ένας Ιρλανδός οργανώνει µια ευφυέστατη απάτη µε διαµάντια. Στο παιχνίδι εµπλέκονται ένας τσιγγάνος πυγµάχος, κλεπταποδόχοι, Αµερικανοί γκάνγκστερ, οργανωτές παράνοµων πυγµαχικών αγώνων και άλλα «καλά παιδιά» του λονδρέζικου υποκόσµου.