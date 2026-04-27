Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα

Κατ’ Οίκον Παρενόχληση

OPEN 20:50



Ένας διαζευγµένος πατέρας προσπαθεί να αποδείξει ότι ο πατριός του παιδιού του είναι δολοφόνος, έχοντας ως µοναδική τη µαρτυρία του 12χρονου γιού του, τον οποίο όµως δεν πιστεύει η αστυνοµία.

The Keeper Trautmann

ΕΡΤ2 21:30

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, ο Γερµανός αιχµάλωτος Μπερτ Τράουτµαν αναδεικνύεται σε σπουδαίο τερµατοφύλακα στην Αγγλία. Η σχέση του µε τη Μάργκαρετ και η µεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι προκαλούν έντονες αντιδράσεις, αλλά ανοίγουν δρόµο για συµφιλίωση.

The Humanity Bureau

ΕΡΤ1 00:00



Το 2030, περιβαλλοντικές κρίσεις πλήττουν την ανθρωπότητα και ενώ πολλοί καταφεύγουν στην πόλη της Εδέµ για σωτηρία, ένας οµοσπονδιακός πράκτορας ανακαλύπτει συνταρακτικά µυστικά που εκθέτουν την κυβέρνηση.

Ο Καλός Γερµανός

STAR 03:45

Ένας Αµερικανός δηµοσιογράφος που καλύπτει στο µεταπολεµικό Βερολίνο τη διάσκεψη του Πότσνταµ και αναζητά την παλιά του αγάπη (νυν ιερόδουλη) µπλέκεται στη διαλεύκανση µιας δολοφονίας.