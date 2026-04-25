Ματιές στα Media – Ξεχωρίζουν σήμερα

Ελευθερώστε τον Γουίλι:

Απόδραση από τον Όρµο του Πειρατή

Free Willy: Escape from Pirate’s Cove

Ένα κορίτσι που µένει προσωρινά στον παππού της, ανακαλύπτει µια φάλαινα όρκα η οποία έχει παγιδευτεί σ’ έναν όρµο, και προσπαθεί να τη σώσει από έναν άπληστο επιχειρηµατία.

STAR 11:00

Η Θεία από το Σικάγο

Μια χειραφετηµένη Ελληνοαµερικανίδα, που επιστρέφει στην πατρίδα της από το Σικάγο, βρίσκει έναν πρωτότυπο τρόπο για να παντρέψει τις κόρες του υπερσυντηρητικού αδερφού της.

ALPHA 22:00

Επικίνδυνες Παρέες

Knight and Day

Προσπαθώντας να προλάβει το γάµο της αδελφής της, η Τζουν θα πέσει πάνω στον γοητευτικό Ρόι στο αεροδρόµιο της Γουίτσιτα. Εκείνος όµως αποδεικνύεται ότι είναι ένας παραστρατηµένος πράκτορας της CIA που τη χρησιµοποιεί για να διαφυλάξει µια επαναστατική ανακάλυψη από τους διώκτες του.

ΣΚΑΪ 21:00

Η ∆εύτερη Ευκαιρία

In the Line of Fire

Ένας πρώην σωµατοφύλακας του Κένεντι προσπαθεί να σώσει τον τωρινό Αµερικανό πρόεδρο από την απειλή δολοφονίας από έναν ψυχικά διαταραγµένο πρώην πράκτορα της CIA.

ΕΡΤ1 00:40