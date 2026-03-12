Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

ALPHA 11.30

Αυτοψία



Η Αυτοψία του Αντώνη Σρόιτερ σε ό,τι απασχολεί την κοινή γνώµη. Ενηµερωτική εκποµπή µε παρουσιαστή τον Αντώνη Σρόιτερ που πραγµατεύεται φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά θέµατα µε δυναµικά ρεπορτάζ στον τόπο των γεγονότων µε τους υπεύθυνους σε ρόλο αυτόπτη µάρτυρα. Με την κάµερα και τους τηλεθεατές πάντα παρόντες, ο Αντώνης Σρόιτερ φέρνει τους ιθύνοντες µπροστά στα γεγονότα προκειµένου να κάνουν οι ίδιοι αυτοψία των καταστάσεων, καταγράφοντας τις αντιδράσεις τους και αναζητώντας απαντήσεις όχι µέσα από την ασφάλεια ενός στούντιο αλλά επί τόπου µπροστά στο πρόβληµα.

OPEN 21.00

Real View

Ζωντανή ψυχαγωγική εκποµπή. Τέσσερις γυναίκες µε έντονα βιώµατα και εµπειρίες, τέσσερις ισχυρές προσωπικότητες µε τη δική τους ξεχωριστή διαδροµή η κάθε µία στον τοµέα της, έρχονται στο OPEN για να καταρρίψουν τα τηλεοπτικά στερεότυπα. Η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η ∆άφνη Καραβοκύρη συναντιούνται στο ίδιο τραπέζι και για πρώτη φορά µιλάνε για όλα όσα απασχολούν, ενδιαφέρουν και «ιντριγκάρουν», χωρίς ταµπού και περιστροφές.

MEGA 01:10

Βίλατζ Λιµπερταδόρες

Απόλλων Ράχης. Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιµαντέρ του MEGA, Βίλατζ Λιµπερταδόρες, ταξιδεύει στην Πιερία, όπου έχει ραντεβού µε τον ‘Απόλλωνα Ράχης’. Στο τέταρτο επεισόδιο, γηπεδούχοι και φιλοξενούµενοι τα δίνουν όλα για τη νίκη.

EΡT 3 20.00

Θάλαττα-Τα Μυστικά του Αιγαίου

Στους γαλήνιους, αλλά γεµάτους ιστορία, κόλπους της Εύβοιας, η οµάδα της Θάλαττα ξεκινά την αποστολή της για να φέρει στο φως τα µυστικά του βυθού. Παρουσιαστής Α: Κίµων Παπαδηµητρίου Παρουσιαστής Β: Θωµάς Παναγιωτόπουλος Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκανδαλάρης Αρχισυνταξία – Κειµενογράφηση: Γεώργιος Μαντζουρανίδης