Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20.00

Οι Πρωταθλητές

Οι Κορυφαίες Οµάδες του NBA. Η αιώνια συζήτηση στον αθλητισµό. Ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών;

ΣΚΑΙ 17.45

Τέντυ Μπόι Αγάπη µου

Κωµωδία: Ένας αγαθός χήρος µεριµνά για την ευτυχία των παιδιών του, τα οποία όµως δεν δείχνουν την ανάλογη ευγνωµοσύνη, µέχρι την στιγµή που στη ζωή τους εισβάλλει µία γυναίκα.

ΕΡΤ3 22.00

Η Ανοιξη του Πεκίνου

Ντοκιµαντέρ. Μετά τον θάνατο του Μάο αγρότες και εργάτες συγκεντρώνονται στο Τείχος της ∆ηµοκρατίας απαιτώντας δικαιοσύνη, µέχρι που η νέα κυβέρνηση καταστέλλει το κίνηµα.

Podcast

Πως επιχειρείς

Στο podcast αυτό εξετάζεται το λεγόµενο “Gen Z marketing”. Είναι πράγµατι οι νεότερες γενιές τόσο διαφορετικές ή πρόκειται για µια υπεραπλούστευση;

