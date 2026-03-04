Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20.00
Οι Πρωταθλητές
Οι Κορυφαίες Οµάδες του NBA. Η αιώνια συζήτηση στον αθλητισµό. Ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών;
ΣΚΑΙ 17.45
Τέντυ Μπόι Αγάπη µου
Κωµωδία: Ένας αγαθός χήρος µεριµνά για την ευτυχία των παιδιών του, τα οποία όµως δεν δείχνουν την ανάλογη ευγνωµοσύνη, µέχρι την στιγµή που στη ζωή τους εισβάλλει µία γυναίκα.
ΕΡΤ3 22.00
Η Ανοιξη του Πεκίνου
Ντοκιµαντέρ. Μετά τον θάνατο του Μάο αγρότες και εργάτες συγκεντρώνονται στο Τείχος της ∆ηµοκρατίας απαιτώντας δικαιοσύνη, µέχρι που η νέα κυβέρνηση καταστέλλει το κίνηµα.
Podcast
Πως επιχειρείς
Στο podcast αυτό εξετάζεται το λεγόµενο “Gen Z marketing”. Είναι πράγµατι οι νεότερες γενιές τόσο διαφορετικές ή πρόκειται για µια υπεραπλούστευση;