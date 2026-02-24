menu
Ματιές στα Media

Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

ΕΡΤ1 20.15

Λαός και Κολωνάκι

Screenshot

Ελληνική κωµωδία 1959. Ένας ιδιοκτήτης γαλακτοπωλείου στο Κολωνάκι, ο Κώστας, είναι ερωτευµένος τρελά µε µια όµορφη και τροφαντή αριστοκράτισσα, την Ντέντη, η οποία όµως τον αντιµετωπίζει σαν παρακατιανό.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 17.00

Auto Moto

 

Εκποµπή  για το αυτοκίνητο και τη µοτοσυκλέτα. Νέα µοντέλα, παρουσιάσεις, οδική ασφάλεια.

Επεισόδιο: Πηγή ∆εβετζή. Πορτρέτα µεγάλων Ελλήνων αθλητών που έγραψαν ιστορία. Μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισµού µιλούν για τα όνειρά τους, τη σταδιοδροµία τους, καθώς και τη φύση του επαγγέλµατός τους.

ΣΚΑΙ 00.15

Η Ζωή σου Όλη

Ο κολυµβητής υπέρ-αποστάσεων και κάτοχος δύο ρεκόρ Γκίνες, Σπύρος Χρυσικόπουλος, συναντά τη Χριστίνα Βίδου και συζητούν για τη ζωή του στο… νερό, τη δύναµη της θέλησης, τα όρια του ανθρώπινου σώµατος αλλά και τη µοναχικότητα. Πώς κυλούν 64 ώρες στη θάλασσα, τι αισθάνεται ένας άνθρωπος στο απέραντο γαλάζιο της ∆ωδεκανήσου ή των στενών του Οτράντο και ποια ανάγκη οδηγεί έναν υπέρ-αθλητή στη συγγραφή παιδικών βιβλίων;

PODCAST

Κουπλέ

«Καββαδίας και Σεφέρης στην… Ελλάδα της Βηρυτού» το θέµα του νέου podcast της σειράς; «Κουπλέ» στην ιστοσελίδα των «Χανιώτικων νέων»:

https://www.haniotika-nea.gr/podcasts/qt-series/koyple-nikos-kavvadias-giorgos-seferis/

