Ματιές στα Media – Ξεχωρίζουν σήμερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

ΕΡΤ3 21.00 Αποδελτίωση

Η παρουσίαση των σηµαντικών πολιτικών και οικονοµικών γεγονότων που απασχόλησαν την επικαιρότητα, µε το σχολιασµό των δηµοσιογράφων της ΕΡΤ3 και µε συνεντεύξεις µε πολιτικά πρόσωπα, θεσµικούς και επιστηµονικούς φορείς.

ΣΚΑΙ 21.40 The Transporter Refueled

Ο χαµηλών τόνων µισθοφόρος Φρανκ Μάρτιν αναλαµβάνει τη µεταφορά ενός άκρως εµπιστευτικού πακέτου. Σύντοµα, θα αντιληφθεί ότι αυτή η νέα του αποστολή τον έχει παγιδεύσει ανάµεσα σε µια µοιραία γυναίκα, τον συνταξιούχο µυστικό πράκτορα πατέρα του και έναν Ρώσο αρχιµαφιόζο.

COSMOTE HISTORY 16.15 Αττίλας ‘74

Ένα βραβευµένο ντοκιµαντέρ γυρισµένο στην Κύπρο από τον Μιχάλη Κακογιάννη, που αποτελεί την προσωπική µαρτυρία του σκηνοθέτη για την κυπριακή τραγωδία και για τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή του τουρκικού στρατού στο νησί. Παραγωγή: Μιχάλης Κακογιάννης.

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22.00 (Χανιά-Σκλόκα 106 Fm)

Μία χωρίς σύνορα πλεύση στον απέραντο ωκεανό της µουσικής δηµιουργίας – ένας διάλογος συνειρµών που ανακαλύπτει το ετερόκλητο.
Παραγωγή, επιµέλεια: Απόστολος Άννης.

type museum