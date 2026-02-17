Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα…

Κρήτη TV 21:45

Πορτατίφ

Ανθρώπινες ιστορίες δύναµης και πίστης παρουσιάζονται µέσα από την αποψινή εκποµπή «Πορτατίφ» της Κρήτη TV µε τη Νάντια Αϊβάτογλου.

Μέσα από τις µαρτυρίες παιδιών, εφήβων, γονιών και ειδικών, αναδεικνύεται η καθηµερινότητα, οι δυσκολίες, αλλά κυρίως η δύναµη των ανθρώπων που ζουν µε νευροϊνωµάτωση, κυστική ίνωση και επιληψία.

Στην εκποµπή δίνουν το παρόν άνθρωποι που ζουν µε χρόνια νοσήµατα, αλλά δεν αφήνουν τίποτα να τους σταµατήσει.

Star 23:30

Άνοδος: Η Ιστορία των Αντετοκούνµπο

Βιογραφική, αθλητική δραµατική ταινία Αµερικανικής παραγωγής του 2022. Σενάριο βασισµένο στην αληθινή ιστορία τριών νεαρών Ελληνονιγηριανών αδερφών, του Γιάννη, του Θανάση και του Κώστα Αντετοκούνµπο.

Podcast

BeWell

https://open.spotify.com/

show/0itgrItWcY6UJvHeUTFRDH

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο, η Χριστίνα Μπόµπα φιλοξενεί την Κατερίνα Βρανά, η οποία µιλά για την εµπειρία της περιπέτειας υγείας της, τη µακρά αποκατάσταση και τη στιγµή που το γέλιο επέστρεψε στη ζωή της.