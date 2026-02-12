Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΕΡΤ1 20.15

Φτωχαδάκια και Λεφτάδες

Ελληνική κωµωδία.

Ένας ναυτικός ερωτεύεται την κόρη ενός εφοπλιστή και αποφασίζει να την παντρευτεί. Παράλληλα, ένας µεγαλοαστός επιδιώκει να παντρευτεί την ίδια κοπέλα, αλλά εκείνη είναι ερωτευµένη µε έναν φτωχό υπάλληλο.

OPEN 15.45

«Καθαρές κουβέντες»

Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ενηµερώνουν για όσα κρύβονται πίσω από τις γραµµές των γεγονότων.

Alpha 23.30

Πρωταγωνιστές

Η εκποµπή του Σταύρου Θεοδωράκη µε ιστορίες και εξοµολογήσεις ανθρώπων που δεν πρέπει να χαθούν.

Podcast

Gen Z(εν), µε την Ελίτα και τη Βάλια

Ο Lionder µεγάλωσε σε µια κλειστή κοινωνία, αλλά κατάφερε να λάµψει παρά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Σήµερα, µέσα από τη µουσική του, µιλά για τη διαφορετικότητα και το θάρρος που χρειάζεται για να είσαι ο εαυτός σου.