Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΕΡΤ3 19.30
«Α µε Αποφασιστικότητα»
Εκποµπή που αναδεικνύει την καθηµερινότητα, τα δικαιώµατα και τις προοπτικές των Ατόµων µε Αναπηρία. Στο επίκεντρο οι ιστορίες τους, οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν και η δύναµη µε την οποία τις µετατρέπουν σε ευκαιρίες ζωής.
ALPHA 17.45
Deal
Ο Γιώργος Θαναηλάκης υποδέχεται καθηµερινά 22 παίκτες, που διεκδικούν 70.000 ευρώ κάνοντας το καλύτερο Deal!
STAR 23.50
Νυχτερινή καταδίωξη
Περιπέτεια: Ο Τζίµι είναι εκτελεστής της µαφίας υπό την ηγεσία του καλύτερού του φίλου, Σον. Όταν η µαφία επικηρύσσει τον γιο του, Μάικλ, ο Τζίµι θα εναντιωθεί στους δικούς του για να τον προστατέψει µε κάθε κόστος.
∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08.00
Βόλτα
Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου, 8 µε 10 κάθε πρωί, διαλέγει λόγια, ειδήσεις και τραγούδια.