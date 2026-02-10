Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΚΡΗΤΗ TV 21.45

Πορτατίφ

Η Νάντια Αϊβάτογλου επισκέπτεται τη Βαρβάκειο Αγορά όπου συναντά έναν από τους πιο ξεχωριστούς δηµιουργούς της σύγχρονης ελληνικής γαστρονοµίας, τον Βασίλη Καλλίδη. Ανάµεσα σε κρέατα, ψάρια και πάγκους γεµάτους ζωή, περπατούν, δοκιµάζουν και µιλούν ανοιχτά για τη διαδροµή του, τις επιλογές, τις εµπειρίες και τη φιλοσοφία ζωής του.

ERTNEWS 22.00

Force

Ο Σωτήρης ∆ανέζης παρουσιάζει ένα µαγκαζίνο µε έµφαση στη γεωπολιτική σκακιέρα και τις στρατηγικές συγκρούσεις, που αποκαλύπτει τις δυναµικές που διαµορφώνουν τον παγκόσµιο χάρτη.

ANT1 20.00

Ράδιο Αρβύλα

Ο Αντώνης Κανάκης, µαζί µε τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, σατιρίζουν τα θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και τηλεοπτικής επικαιρότητας.

ΒΟΥΛΗ ΤV 22.00

Αυτοδιοίκηση

Εκποµπή µε την Κέλλυ Κοντογεώργη. Η εκποµπή έχει ως στόχο να ανοίξει έναν κανάλι επικοινωνίας ανάµεσα στους αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ και τους εκπροσώπους της κεντρικής πολιτικής σκηνής αλλά και της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης.

PODCAST

BusinessTalks

O Γιάννης Μανδάλας, επιχειρηµατίας από τη Χίο ο οποίος έκανε τη µαστίχα ένα παγκόσµιο brand, φτιάχνοντας προϊόντα όπως οι τσίχλες ΕΛΜΑ.

https://open.spotify.com/episode/2lY2M1bAX6gYyZzGMIR6O4?si=16cf0dc0ad7d485f