Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΑΝΤ1 16.15
Ρουκ Ζουκ
∆ύο οµάδες φίλων καλούνται να διαγωνιστούν στο απόλυτο παιχνίδι “λέξεων”, µε παρεΐστικη διάθεση και πολύ γέλιο. Παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια.
ERTNEWS 19.00
Game Changer
Η εκποµπή που καταγράφει, αναλύει και εξηγεί όλα όσα συµβαίνουν στον κόσµο του αθλητισµοαι τον Άρη Γάτα.
STAR 21.00
Το Πράσινο Μίλι
Το Πράσινο Μίλι είναι η πτέρυγα των µελλοθάνατων σε ένα σωφρονιστικό κατάστηµα. Ένας κυνικός δεσµοφύλακας αναγεννάται µέσω της γνωριµίας του µε έναν κατάδικο.
∆ίκτυο Fm 10.00
Παναγιώτης Ορφανίδης
Εκποµπή µε σχόλια για τα τραγούδια, την επικαιρότητα, συζητήσεις µε καλλιτέχνες και δηµιουργούς… στο επανακούειν!
Art Podcast 185
Νίκος Γκάτσος
– 10+1 ποιήµατά του που τραγουδάς
Σε αυτό το επεισόδιο Art Podcast η Γιώτα Τσιµπρικίδου επιλέγει 10+1 τραγούδια που έχει υπογράψει ο Νίκος Γκάτσος και έχουν µεγάλη βαρύτητα.