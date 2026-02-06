Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΑΝΤ1 16.15

Ρουκ Ζουκ

∆ύο οµάδες φίλων καλούνται να διαγωνιστούν στο απόλυτο παιχνίδι “λέξεων”, µε παρεΐστικη διάθεση και πολύ γέλιο. Παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια.

ERTNEWS 19.00

Game Changer

Η εκποµπή που καταγράφει, αναλύει και εξηγεί όλα όσα συµβαίνουν στον κόσµο του αθλητισµοαι τον Άρη Γάτα.

STAR 21.00

Το Πράσινο Μίλι

Το Πράσινο Μίλι είναι η πτέρυγα των µελλοθάνατων σε ένα σωφρονιστικό κατάστηµα. Ένας κυνικός δεσµοφύλακας αναγεννάται µέσω της γνωριµίας του µε έναν κατάδικο.

∆ίκτυο Fm 10.00

Παναγιώτης Ορφανίδης

Εκποµπή µε σχόλια για τα τραγούδια, την επικαιρότητα, συζητήσεις µε καλλιτέχνες και δηµιουργούς… στο επανακούειν!

Art Podcast 185

Νίκος Γκάτσος

– 10+1 ποιήµατά του που τραγουδάς

Σε αυτό το επεισόδιο Art Podcast η Γιώτα Τσιµπρικίδου επιλέγει 10+1 τραγούδια που έχει υπογράψει ο Νίκος Γκάτσος και έχουν µεγάλη βαρύτητα.

https://open.spotify.com/episode/0cU755G4X847xSiyKFXMCP