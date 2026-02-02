Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΕΡΤ3 22:00

Μια άλλη ιστορία του κόσµου – Ο δρόµος του µεταξιού

Ο ∆ρόµος του µεταξιού είναι ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της ανθρωπότητας. Για χιλιάδες χρόνια, σε όλη την έκταση της Ευρασίας, οι εµπορικές οδοί που συνέδεαν την Ανατολή µε τη ∆ύση επηρέασαν έντονα την ιστορία.

Cosmote

Game R1

Μια εκποµπή για τους φίλους των video games. Στην τελευταία εκποµπή ο Παύλος Παπαπαύλου και η Κορίνα Ντιλενιάν φιλοξενούν τον Χανιώτη Μάνο Καλαϊτζόγλου , ο οποίος διαπρέπει διεθνώς στον χώρο της τεχνολογία και του gaming ειδικότερα

Podcast

Μέθεξη

Στο εικοστό πέµπτο επεισόδιο, η Μέθεξη συναντά τον Κοσµά Μαρινάκη, Καθηγητή οικονοµικών στο SMU της Σιγκαπούρης και δηµιουργό του καναλιού Greekonomics.