Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα

ΕΡΤ2 19.00

Η Μύτη του Ζλάταν

Ντοκιµαντέρ σε πρώτη τηλεοπτική µετάδοση. Τη νύχτα της 22ας ∆εκεµβρίου 2019, ένα παράξενο έγκληµα συγκλονίζει την πόλη του Μάλµε: κλέβεται η µύτη του αγάλµατος του διάσηµου ποδοσφαιριστή Ζλάταν Ιµπραήµοβιτς. Η θρασύτατη κλοπή γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλη τη Σουηδία.

Σκηνοθεσία: Ματίας Ρόζµπεργκ, Νιλς Τόφτενοβ, Όλε Τόφτενοβ.

ΣΚΑΙ 17.30

Η κοροϊδάρα

Ελληνική ταινία, κωµωδία 1967. Ένας εργοστασιάρχης και φανατικός θιασώτης του ποδόγυρου, ο Τέλης Μπίρκας, θέλει να κάνει γαµπρό του έναν άξιο κι εργατικό υπάλληλό του, τον Ντίνο, αλλά η άστατη κόρη του, Άντζελα, προτιµάει τους γυναικοκατακτητές.

ALPHA 22.30

Γαµπρός απ’ το Λονδίνο

Κωµωδία ελληνικής παραγωγής 1967. Ένας υπάλληλος σε κατάστηµα ηλεκτρικών ειδών, αρραβωνιασµένος µε το ζόρι µε την κόρη του αφεντικού του, σώζει µια κοπέλα από την αυτοκτονία και αναγκάζεται να υποδυθεί τον Άγγλο αρραβωνιαστικό της στον αυστηρών αρχών πατέρα της.

∆εύτερο Πρόγραµµα

(Χανιά 94,9) 18.00

«Εδώ είναι το ταξίδι»

O Ξενοφών Ραράκος προτείνει τραγούδια από το έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο.

Kosmos https://www.ertecho.gr/radio/kosmos/

Road Trip

Η Κλάουντια Μάτολα από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 18:00 – 20:00, κάνει µια απογευµατινή διαδροµή στις µουσικές και τις ιδέες που ταξίδεψαν µε τους ήχους του πλανήτη χωρίς προορισµό. Ένα road trip µε µουσικές αποσκευές.