Ματιές στα media: Ξεχωρίζουν σήμερα

Η Αρπαγή

Όταν η κόρη του Μπράιαν Μιλς, πρώην μυστικού πράκτορα, απάγεται από την αλβανική μαφία του Παρισιού, εκείνος είναι ο μόνος που μπορεί να τη σώσει.

ΣΚΑΪ 21:00

Δικηγόρος Σκοτεινών Υποθέσεων

Ένας αντισυμβατικός, δευτεροκλασάτος δικηγόρος, με γραφείο το… πίσω κάθισμα μιας λιμουζίνας, αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός πλούσιου πελάτη. Η φαινομενικά απλή υπόθεσή του, όμως, εξελίσσεται σε μια θανάσιμα επικίνδυνη ιστορία.

OPEN 23:30

Η Θετική Πλευρά της Ζωής

Ένας πλούσιος τετραπληγικός προσλαμβάνει για βοηθό-νοσοκόμο του έναν νεαρό μαύρο, ο οποίος θα του αλλάξει την απαισιόδοξη άποψή του για τη ζωή.

STAR 23:40

Η Τελευταία Φορά Που Είδα το Παρίσι

Ένας επίδοξος συγγραφέας επιστρέφει στο Παρίσι για να διεκδικήσει την κηδεμονία της κόρης του. Με αυτή την αφορμή θυμάται την ερωτική ιστορία που έζησε εκεί στη μεταπολεμική περίοδο με τη μητέρα της, μια πλούσια Αμερικανίδα που είχε τραγική κατάληξη.

ΒΟΥΛΗ 00:00