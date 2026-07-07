Ματιές στα Media: Ξεχωρίζουν σήμερα

Το Τρομερό Παιδί

Ένα ευκατάστατο ζευγάρι που δεν έχει παιδιά υιοθετεί τον Τζούνιορ, ο οποίος γίνεται ο εφιάλτης τους.

STAR 11:30

Με Αγάπη, Τζούλιετ

Μια νεαρή συγγραφέας που ζει στο μεταπολεμικό Λονδίνο αναπτύσσει αναπάντεχες σχέσεις με τους κατοίκους του απομονωμένου νησιού Γκέρνσεϊ, όταν αποφασίζει να γράψει την ιστορία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

OPEN 20:50

Μα Πώς τα Καταφέρνει!

Η Κέιτ, παντρεμένη με δύο παιδιά και στέλεχος σε μια εταιρεία οικονομικής διαχείρισης, αφιερώνει όλο το χρόνο στη δουλειά της. Όταν αναλαμβάνει ένα φιλόδοξο project που απαιτεί διαρκή ταξίδια, η οικογενειακή της ζωή ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

ΣΚΑΪ 21:00

Μια του Κλέφτη

Μια νεαρή κοπέλα, μετά από μία παρεξήγηση, προσπαθεί να βάλει στον ίσιο δρόμο ένα νέο που τον θεωρεί κλέφτη. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν ανακαλύπτει ότι δεν είναι κλέφτης, αλλά ένας από τους πιο πετυχημένους δικηγόρους της Αθήνας.

ΕΡΤ3 14:30