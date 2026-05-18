Ματιές media: Ξεχωρίζουν σήμερα

Στη Ρώµη Με Αγάπη

ΕΡΤ1 00:00



Τέσσερις αυτοτελείς ιστορίες εκτυλίσσονται στην Αιώνια Πόλη µε ήρωες έναν νεαρό φοιτητή που ερωτεύεται τη φίλη της συντρόφου του, έναν συνταξιούχο σκηνοθέτη όπερας που βλέπει στο πρόσωπο του νεκροθάφτη συµπέθερού του αυτόν που θα αναπτερώσει τη σκουριασµένη καριέρα του, ένα ζευγάρι που θα δοκιµαστεί από τους πειρασµούς της ιταλικής πρωτεύουσας κι έναν απλό, καθηµερινό άνθρωπο που µετατρέπεται σε τηλεοπτικό σταρ.

Το Ξέσπασµα Outbreak

STAR 01:30



Ένας θανατηφόρος ιός αποδεκατίζει µια αµερικανική κωµόπολη και το Πεντάγωνο αποφασίζει να την εξαφανίσει από το χάρτη.

Το ∆όλωµα

ΣΚΑΪ 17:35

Μια λαϊκή γυναίκα µεταµορφώνεται από µια σπείρα χαρτοκλεφτών σε δόλωµα πλούσιων αντρών.

Ο Ένας στην Αγκαλιά του Άλλου

Management

OPEN 20:50

Ένας ιδιοκτήτης µοτέλ προσπαθεί να κερδίσει την καρδιά της γυναίκας που ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα, η οποία αντιστέκεται µε κάθε τρόπο.