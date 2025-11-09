menu
Μαθητικός Λογοτεχνικός ∆ιαγωνισµός από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Χανίων

Συντακτική Ομάδα
Ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Νοµού Χανίων προκηρύσσει τον 42ο Παγκρήτιο Μαθητικό Λογοτεχνικό ∆ιαγωνισµό για το σχολικό έτος 2025-2026.

Ο διαγωνισµούς απευθύνεται σε µαθητές/τριες σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης και Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ και περιλαµβάνει τρεις κατηγορίες διαγωνιζοµένων: µαθητές Γυµνασίου, µαθητές Λυκείου και ενήλικες µαθητές.
Η συµµετοχή των µαθητών/-τριών είναι προαιρετική.
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α) Κατηγορία διηγήµατος
Κάθε µαθητής/τρια Γυµνασίου ή Γενικού/Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας µπορεί να συµµετάσχει ατοµικά µε ένα τουλάχιστον διήγηµα στην ελληνική γλώσσα.
β) Κατηγορία ποίησης
Κάθε µαθητής/τρια Γυµνασίου ή Γενικού/Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας µπορεί να συµµετάσχει ατοµικά µε ένα τουλάχιστον ποίηµα στην ελληνική γλώσσα.
Μπορεί να δηλωθεί ταυτόχρονη συµµετοχή και στις δύο παραπάνω κατηγορίες.
Ανώτατο όριο είναι οι δύο συµµετοχές αθροιστικά ανά µαθητή/τρια (δύο διηγήµατα ή δύο ποιήµατα ή ένα διήγηµα και ένα ποίηµα).
Το θέµα των κειµένων του διαγωνισµού, πεζών ή ποιητικών, είναι ελεύθερο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα κείµενα για το διαγωνισµό, ποιητικά ή πεζά, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και αδηµοσίευτα, µε τίτλο και ψευδώνυµο. Μπορούν να σταλούν στον Σύνδεσµο Φιλολόγων Νοµού Χανίων είτε ατοµικά είτε µέσω σχολείου σε ηλεκτρονική µορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσµου. Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου (ψευδώνυµο, τίτλος/οι κειµένου/ων συµµετοχής, ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, αριθµός τηλεφώνου καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου φοίτησης) θα πρέπει να σταλούν σε ξεχωριστό αρχείο.
Συνιστάται οι σχολικές µονάδες να είναι ενήµερες για τη συµµετοχή ενός ή περισσότερων µαθητών στον διαγωνισµό και η αποστολή των κειµένων να γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής συµµετοχών είναι η 20η Φεβρουαρίου 2026.
Η ανακοίνωση της ακριβούς ηµεροµηνίας και του χώρου βράβευσης καθώς και της σύνθεσης των κριτικών επιτροπών θα γίνει ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Η σύνθεση των κριτικών επιτροπών δεν είναι σταθερή. Πρόκειται για φιλολόγους, πανεπιστηµιακούς ή λογοτέχνες των Χανίων.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσµου για την αποστολή των συµµετοχών ή την επικοινωνία σχετικά µε τον διαγωνισµό:
syndesmosfilologonchanion@gmail.com

