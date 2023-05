Μαθητικές δημιουργίες στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”

Ενδιαφέρουσες εργασίες για την επιστήμη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη διατροφή αλλά και την παράδοση, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, στο Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων που ξεκίνησε προχθές και ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή στο θέατρο: “Μίκης Θεοδωράκης”.

Oπως σημειώνει η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αρετή Μαρματάκη, «παρουσιάζεται η δουλειά που έχει γίνει από τα 26 προγράμματα αγωγής υγείας, τα 70 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τα 102 προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων και τα 2 προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας».

Ενέργεια από πυρηνική σύντηξη



Την εργασία τους: «Πυρηνική σύντηξη: η Πράσινη Ενεργειακή Ανάσα;» παρουσίασαν τα μέλη της ομάδας «Πειραματιστές» από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων.

Οπως μας είπε ο μαθητής Κωνσταντίνος Σταυρουλάκης για την εργασία τους επισκέφτηκαν τον μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στην Αγιά, τον Δημόκριτο και το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο όπου πήραν συνέντευξη από τον διευθυντή του Μιχάλη Ταταράκη.

«Στην ουσία παρουσίσαμε το πως μπορούμε να βρούμε νέους τρόπους να παίρνουμε ενέργεια μέσα από την πυρηνική σύντηξη».

Για την επίσκεψή τους στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος και Laser του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου στο Ρέθυμνο, που συντονίζει το Πρόγραμμα HiPER-GR, οι μαθητές σημειώνουν μεταξύ άλλων:

«Σε αυτόν τον ερευνητικό χώρο, γίνεται βασική έρευνα για την επίτευξη της παραγωγής καθαρής ενέργειας μέσω της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης, διαδικασία αντίθετης της πυρηνικής σχάσης, που είναι ο τρόπος που παράγουμε πυρηνική ενέργεια ως σήμερα».

Τονίζουν ότι «η επίτευξη της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης θα λύσει το ενεργειακό μας πρόβλημα για πάντα. Θα έχουμε άφθονο καύσιμο (δευτέριο και τρίτιο) από το νερό της θάλασσας, καύσιμο που μπορεί να καλύψει ενεργειακά την ανθρωπότητα για τα επόμενα 14 δισεκατομμύρια χρόνια, όσα και η ηλικία όχι μόνο της γης, αλλά του σύμπαντος, ως τώρα! Και το σημαντικότερο; χωρίς να παράγονται ραδιενεργά απόβλητα!!!».

Τα παιδιά επινόησαν και μια σχετική μαντινάδα:

«Ο ήλιος είναι άφθονος

στο Ρέθυμνο στην Κρήτη,

μα οι επιστήμονες τον θέλουνε

με διακόπτη εις το σπίτι».

Ας κρατήσουν οι χοροί



Χορευτική ομάδα έφτιαξαν μαθητές του Γυμνασίου Σούδας και παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης τόσο στο φεστιβάλ όσο και παλαιότερα στο σχολείο και στο Ηράκλειο.

Οπως μας λέει η μαθήτρια, Μαρία Χατζηκουδέλη, ήδη έχουν ήδη χορέψει στις Αρχάνες Ηρακλείου, στο σχολείο αλλά και στο φεστιβάλ, μαλεβιζιώτη, πεντοζάλι και συρτό.

Ο Κώστας Περογαμβράκης σημειώνει ότι «όλο αυτό μας έκανε να έρθουμε πιο κοντά όλα τα παιδιά». Η Χρυσάνθη Κοκολαντωνάκη εξηγεί:

«Μελετήσαμε τους χορούς, την ιστορία τους, τις φορεσιές».

Η Κρητική Διατροφή στη ζωή μας



Την ανάγκη επιστροφής στην υγιεινή κρητική διατροφή τονίζουν οι μαθητές του Λυκείου Κολυμπαρίου που παρουσίασαν εργασία με θέμα: «Η Κρητική Διατροφή στη ζωή μας».

Οπως εξηγεί η Φανουρία Μπλαζιάκη, «αποφασίσαμε φέτος να κάνουμε το πρόγραμμα: “Κρητική διατροφή για τη ζωή μας” και ψάξαμε για την ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, τρόπους για να βελτιώσουμε τη διατροφή μας, τί πρέπει να κάνουμε και τί όχι, τί πρέπει να αποφεύγουμε. Οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τη διατροφή τους με πάρα πολλούς τρόπους. Οι αρχαίοι Κρήτες είχαν μια πολύ υγιεινή διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής και πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους».

Ο Απόστολος Βρουβάκης συμμετείχε σε δύο προγράμματα, αυτό για την διατροφή και ένα για τους παραδοσιακούς οικισμούς. Ανέφερε ότι η εμπειρία του από τα δύο προγράμματα του έδωσε την ευκαιρία να μάθει για την ιστορία της περιοχής».

Αφίσα για τα Τέμπη

Η αφίσα του φεστιβάλ, όπως επισημαίνει η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αρετή Μαρματάκη, «έχει επιλεγεί από έργα που δημιούργησαν τα παιδιά του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών του ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου με θέμα τη φονική σύγκρουση των τραίνων στα Τέμπη».

Οι συμμετοχές

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ είχαν παρουσιαστεί οι εργασίες:

•Μουσικό Σχολείο: «Το αριστούργημα του Μότσαρτ – Ο Μαγικός αυλός – Το μεγαλείο της όπερας», «Το φαινόμενο Μότσαρτ: Η ζωή και τα γράμματα – Το Mozart effect και η επίδρασή του – Ερμηνευτικές αποδράσεις».

•ΕΕΕΕΚ Χανίων: «Του κουτιού τα παραμύθια».

•Μουσικό σχολείο: «Ψηφιακά Παιχνίδια στο TALEBLAZER».

•Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά: «Υδροθεραπεία και θεραπευτικές τεχνικές μάλαξης σε άτομα με κινητικές και αισθητηριακές διαταραχές».

•Μουσικό Σχολείο: «Σταυροδρόμι Τέχνης».

•Μουσικό Σχολείο: «Το Θέατρο της Επινόησης στο Μουσικό Σχολείο Χανίων».

•2ο Γ/σιο Ελ. Βενιζέλου: «Πινελιές αειφορίας στο Γυμνάσιο των Μουρνιών». Χθες, παρουσιάστηκαν ακόμη οι εργασίες:

•Γ. Λ. Κολυμβαρίου «Ένα πολύχρωμο σχολείο! Συνεχίζουμε δυναμικά».

•Γ. Λ. Κολυμβαρίου «Παραδοσιακοί οικισμοί και Φύση Χαράζω το δικό μου μονοπάτι».

•Γ. Λ. Ακρωτηρίου: «Θέατρο Σκιών – Ήρωες και φιγούρες».

•Γ. Λ. Κολυμβαρίου: «Κλιματική κρίση Το δικό μου αποτύπωμα;».

•ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου: «Ημερολόγιο».

•1ο Γ. Λ. Χανίων: «Σχολικό Ημερολόγιο: Οταν οι λέξεις πληγώνουν…».

•2ο Γ. Λ. Χανίων: «Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης: There is no planet B».

•Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά: «Το Γεφύρι της Αρτας», «Μαθαίνω την ιστορία της οικογένειάς μου».

Σήμερα Παρασκευή στην πρωινή ζώνη (10 π.μ. – 2 μ.μ.) θα παρουσιαστούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, εργασίες από το Γυμνάσιο και Λύκειο Παλαιόχωρας, το Γυμνάσιο Βρυσών, το 4ο Λύκειο Χανίων, το 5ο και το 7ο Γυμνάσιο Χανίων.

Στο χώρο λειτουργεί και έκθεση αφίσας των προγραμμάτων.