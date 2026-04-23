Μαθητικές δημιουργίες σε Χανιά και Πλατανιά

» Δημιουργικότητα και φαντασία στο επίκεντρο

Καινοτομία, ρομαντισμό, τέχνη, συμπερίληψη, αειφορία, ενσυναίσθηση. Αυτά και πολλά περισσότερα, μπορεί κάποιος να διακρίνει στις δράσεις και τις δημιουργίες των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 2026 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των σχολείων μέσα από τα καλλιτεχνικά έργα τους αλλά και τις επιστημονικές παρουσιάσεις δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι το μέλλον τους ανήκει. Φυσικά δίπλα τους, συνοδοιπόροι και καθοδηγητές οι καθηγητές τους οι οποίοι με εθελοντική προσφορά στήριξαν τις δράσεις.

Όπως ανέφερε στα «Χ.ν.», μεταξύ άλλων, η κα Αρετή Μαρματάκη κοινωνιολόγος, υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χανίων στο φεστιβάλ συμμετέχουν όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία εκπροσωπούν τα 206 προγράμματα που υλοποιούνται στη διάρκεια της χρονιάς. Όπως επεσήμανε η κα Μαρματάκη «το φετινό μας θέμα είναι το πράσινο· το πράσινο στην πόλη των Χανίων. Ξεκινήσαμε με την ιδέα ότι τα Χανιά ήταν γνωστά ως η πόλη των γιασεμιών και έψαξαν τα παιδιά και κείμενα στη λογοτεχνία σχετικά και είδαμε την οικιστική ανάπτυξη τη σημερινή σε σχέση με το πράσινο που βασικά λείπει από την πόλη των Χανίων. Έτσι τα παιδιά δημιούργησαν εξαιρετικά έργα τα οποία εκτίθενται στην είσοδο του πρώτου ορόφου από τον οποίο ξεκινάει η έκθεση των έργων όλων των προγραμμάτων».

Από μεριάς του ο κ. Γιώργος Ψαράκης, προϊστάμενος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χανίων τόνισε ότι τέτοιου είδους δράσεις προσφέρουν στους μαθητές πολύτιμες δεξιότητες. «Η δημιουργία είναι το Α και το Ω νομίζω στα παιδιά. Τους δίνει ευτυχία, τους δίνει ικανότητες, τους δίνει δεξιότητες και είναι υποχρέωσή μας και το κάνουμε με το τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπεύθυνη την κυρία Μαρματάκη Αρετή. Ππάντα από τα σχολεία λαμβάνουμε μία ανταπόκριση θετική ότι στα παιδιά τους αρέσει αυτή η διάσταση του σχολείου που είναι μία διαφορετική από την παραδοσιακή που είναι στην τάξη το μάθημα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η κα Χρύσα Χαριτάκη Μακράκη περιφερειακή σύμβουλος υπογράμμισε τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών «και αυτό που απολαμβάνουμε είναι κάτι μοναδικό. Να θυμόμαστε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε με το μυαλό και με τα χέρια μας και όχι απλώς να αντιγράφουμε και να βλέπουμε εικόνες στον υπολογιστή. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο ζητούμενο το οποίο νομίζω ότι οι προσπάθειες των καθηγητών έπιασαν τόπο. Τα παιδιά νιώθουν ότι είναι δημιουργικά και αυτό είναι ένα τεράστιο εφόδιο για τη ζωή τους»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ενδεικτικά, τα «Χ.ν.» είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις δράσεις με εκπαιδευτικούς από το ΓΕΛ Βάμου και το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας.

Μία καινοτόμα ιδέα, η οποία κρύβει μια συγκινητική ιστορία και μεγάλη ενσυναίσθηση παρουσίασαν μαθητές από το ΓΕΛ Βάμου με τον καθηγητή τους Αντώνη Λυρώνη.

Τα παιδιά θέλοντας να βοηθήσουν έναν φίλο τους δημιούργησε ένα οικονομικό προσθετικό χέρι που λειτουργεί με ηλεκτρομιογραφία, καθώς και έναν ψηφιακό βοηθό για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

«Έχουμε φτιάξει ένα προσθετικό χέρι χαμηλού κόστους ανοιχτών τεχνολογιών για άτομα τα οποία δεν έχουν άνω άκρο. Αυτό λειτουργεί με ηλεκτρομιογραφία, δέχεται δηλαδή κάποιο σήμα από το άλλο χέρι που είναι πλήρως λειτουργικό. Επίσης, έχουμε φτιάξει έναν ψηφιακό βοηθό για άτομα τα οποία είναι καθηλωμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο» μας λέει ο κ. Λυρώνης ενώ στην ερώτηση πώς δέχτηκαν τα παιδιά τη συγκεκριμένη δράση μας απάντησε «το έκαναν με ενθουσιασμό, δούλεψαν ακόμα και εκτός σχολείου, στα σπίτια τους, μέσα στις γιορτές, ακόμα και στα διαλείμματα στο εργαστήριο. Έκαναν διάφορα πειράματα και γενικά ήταν μία εμπειρία την οποία απόλαυσαν και ένιωσαν ενεργό κομμάτι της κοινωνίας»

Από την μεριά της η κα Παρασκευή Καφέ, διευθύντρια του ΓΕΛ Βάμου μαζί με μία ομάδα περίπου 20 παιδιών παρουσίασαν μία δράση με θεματική τον θρησκευτικό τουρισμό και το περιβάλλον. Όπως εξήγησε η κα Καφέ ανέφερε μεταξύ άλλων «Πρόκειται για μία δράση που προσπαθεί να δει την πνευματικότητα, την ορθόδοξη πνευματικότητα η οποία φωλιάζει μέσα στο φυσικό περιβάλλον των Χανίων»

Τέλος, η κα Αρτεμις Ματσαμάκη από το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας μας ανέφερε για τη δράση που παρουσίασε η ομάδα «παρουσιάζουμε ένα μικρό μέρος από τη θεατρική παράσταση που είναι σύμπραξη δύο προγραμμάτων. Το «όχι μόνο οι δυο μας» της χορευτικής ομάδας και το «μία δύο μορφές ένα αποτύπωμα στην ιστορία» που είναι το πολιτιστικό». Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 4 Μαΐου και θα υπάρχει κουτί ενίσχυσης για τον Μάνο.

Μαθητική Έκθεση Σχολείων του Πλατάνια

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διοργανώνει την 5η Μαθητική Έκθεση Δημιουργίας των σχολείων του, στις 22 και 23 Απριλίου, στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης.

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ

Στον χαιρετισμό του, ο αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκελος π. Αγαθάγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, εκπροσωπώντας τον Μητροπολίτη κ. Αμφιλόχιο, καλωσόρισε τη μαθητιώσα νεολαία, τους εκπαιδευτικούς και τους παρευρισκόμενους. Όπως τόνισε “η φετινή διοργάνωση αποκτά μια ιερή διάσταση καθώς είναι αφιερωμένη στη ζωή και την ανεξάντλητη προσφορά του μακαριστού μητροπολίτου κυρού Ειρηναίου Γαλανάκη. Ο Ειρηναίος, ο παππούς της Κρήτης όπως έχει μείνει στη συνείδηση όλων και ιδρυτής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης υπήρξε ένας φωτισμένος ιεράρχης που πίστευε βαθιά στη δύναμη της παιδείας και στη δημιουργικότητα της νεολαίας γι αυτό επένδυσε και ασχολήθηκε πολύ με τους νέους ανθρώπους γιατί ήξερε πολύ καλά ότι η νεολαία αποτελεί τα ζωντανά και ενεργά κύτταρα της κοινωνίας που μπορούν να διαμορφώσουν την ιστορία ενός τόπου. Εκ μέρους του σεβασμιωτάτου εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο διοργανωτή τον Δήμο Πλατανιά για την πρωτοβουλία του στην ανάδειξη της μαθητικής δημιουργίας. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας ενισχύεται καθοριστικά από την πολύτιμο υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων καθώς και της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο πρόσωπο του κ. Γενικού Διευθυντού που με χαρά φιλοξενεί αυτή τη γιορτή του πνεύματος στους χώρους.της. Η δική σας ματιά στο έργο του Ειρηναίου είναι η ζωντανή συνέχεια του οράματός του. Μέσα από τα έργα σας αποδεικνύεται ότι οι αξίες της αλληλεγγύης και του πολιτισμού παραμένουν επίκαιρες και ζωντανές με την επιμέλεια και των άξιων εκπαιδευτικών σας κάνοντας κι εκείνοι τον δικό τους αγώνα για τη μετάδοση όχι μόνο μιας ξερής γνώσης αλλά κυρίως για την προβολή προσώπων με ήθος και αξίες που αποτέλεσαν πρότυπα ζωής”.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε και από τη συμμετοχή του Τμήματος Τροχαίας Χανίων. Η διοικήτρια Ευστρατία Κουλαρά, στον χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στη σημασία της οδικής ασφάλειας, τονίζοντας ότι “είναι υπόθεση όλων, ενώ κάλεσε τους νέους να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να χρησιμοποιούν ζώνη και κράνος και να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση”.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Από την πλευρά του Δήμου Πλατανιά, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθηγητής Ιωάννης Δαράκης, μιλώντας στα “Χ.ν.” τόνισε: “Κάθε χρόνο δημιουργούμε μια γιορτή παιδείας. Η παιδεία είναι αναγκαία για την κοινωνία και το μέλλον μας. Με τη συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, αλλά και ορισμένων της Κισάμου, δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστεί το σημαντικό έργο που επιτελείται στα σχολεία. Όλοι οι σοφοί στην αρχαία Ελλάδα άλλωστε, είχαν δηλώσει ότι χωρίς παιδεία δεν υπάρχει αύριο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα διήμερο γιορτής και να στηρίξουμε την παιδεία η οποία μπορεί να είναι και φάρμακο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε”.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Γιώργος Σταυρουλάκης σημείωσε: “Επιδιώκουμε να έρθουμε σε επαφή με τους μαθητές, τους αυριανούς φοιτητές μας, και να τους δείξουμε πώς οι επιστήμες που διδάσκονται στο σχολείο εφαρμόζονται στις σπουδές του μηχανικού. Ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον, να τους πείσουμε ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι μία καλή προοπτική για να σπουδάσουν και δεν είναι και μακριά από τα σπίτια τους, δεν υστερεί σε τίποτα από τα κεντρικά Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία και δίνει αρκετές δυνατότητες για να συνεχίσουν μετά την καριέρα τους στη ζωή τους”.