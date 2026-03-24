Μαθητές του ΠΕΠΑΛ Ακρωτηρίου ανέπτυξαν καινοτόμο ρομποτικό όχημα που εντοπίζει ασθένειες του γκαζόν και διακρίθηκαν σε διαγωνισμό

Με ιδιαίτερη επιτυχία συμμετείχε το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου στην Εμπορική Μαθητική Έκθεση Εικονικών Επιχειρήσεων JA Greece για το σχολικό έτος 2025–2026, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο The Mall Athens στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η παρουσία του σχολείου επισφραγίστηκε με μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς η μαθητική επιχείρηση Grass Bot Solutions ξεχώρισε ανάμεσα σε 52 συμμετοχές από σχολεία της Αττικής και της Νότιας Ελλάδας, κατακτώντας το βραβείο «Technology Pioneer Award by Manpower».

Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε με βάση:

• την ουσιαστική αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things, η ρομποτική και η τρισδιάστατη εκτύπωση

• τον θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της επιχειρηματικής ιδέας και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Grass Bot Solutions ανέπτυξε ένα καινοτόμο ρομποτικό όχημα που εντοπίζει ασθένειες του γκαζόν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και καταγράφει τα επίπεδα υγρασίας. Το σύστημα ενημερώνει άμεσα τον χρήστη και παρεμβαίνει με στοχευμένο ψεκασμό, μειώνοντας τη χρήση φυτοφαρμάκων και περιορίζοντας την εξάπλωση ασθενειών.

Παράλληλα, το σχολείο παρουσίασε και τη μαθητική επιχείρηση Botanic Glass(l) Art, μια συνεταιριστική πρωτοβουλία που δημιουργεί χειροποίητα κοσμήματα από υγρό γυαλί, ενσωματώνοντας βότανα και άνθη από τον Βοτανικό Κήπο Κρήτης, προτείνοντας ένα μοναδικό, καλλιτεχνικό “φυτολόγιο” που μπορεί κανείς να φορέσει.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί της Grass Bot Solutions είναι η κα Χριστίνα Αλεξάνδρα Λιονουδάκη (Πληροφορικός), ενώ της Botanic Glass(l) Art η κα Νεκταρία Αρχοντάκη (Χημικός). Και στις δύο ομάδες συμμετείχε η κα Αφροδίτη Τερζή (Οικονομολόγος). Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του κ. Χρήστου Κακατσάκη (Γραφίστας), ο οποίος επιμελήθηκε τα λογότυπα μαζί με μαθητές.

Συμβουλευτικά υποστήριξαν τις ομάδες επαγγελματίες της αγοράς: η κα Πηνελόπη Γουνάκη, τεχνολόγος γεωπόνος της Δρετάκης Flowers & Gardens για την Grass Bot Solutions, και ο κος Πέτρος Μαρινάκης, ιδρυτής του Βοτανικού Κήπου Κρήτης, για την Botanic Glass(l) Art.

Όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για την αγορά των απαραίτητων υλικών. Σημαντική ήταν επίσης η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων Δρετάκης Flowers & Gardens, Trofika και Βοτανικός Κήπος Κρήτης μέσω χορηγιών.

Συμμετέχοντες Μαθητές στην Grass Bot Solutions

• Τομέας Ηλεκτρολογίας,Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Β΄ Τάξη: Νιαουνάκης Γιάννης, Τρούντι Χρυσή, Σηφάκης Χρήστος

• Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας -Β΄τάξη: Κοτσιφάκης Ορφέας, Μισόρης Αντώνης, Ομπέντ Ραντουάν, Παπαδάκης Γιώργος, Παπαδάκης Γιάννης, Παρδαλάκης Αντώνης, Τομαράς Τάσος, Τριανταφύλλου Ραφαέλα

• Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Β΄ τάξη: Πετρόχειλος Ευπρέπιος, Σολανάκης Ζαχαρίας

Το λογότυπο σχεδίασε ο μαθητής Ευτύχης Παπόγλου της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών της Γ’ τάξης

Συμμετέχοντες Μαθητές στην Botanic Glass(l) Art

• Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών-Β΄ τάξη: Αρώνη Ραφαηλία, Βιολάκη Δήμητρα, Δοξάκη Μαρία, Δρουμπάκη Μαριλένα, Λουρεντζάκη Κατερίνα, Μαρκουλάκη Μαρία, Μουτιάμπα Παρασκευή

• Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας -Β΄τάξη: Ανδρονικίδης Άρης, Γρηγοριάδης Θανάσης, Λυκάκη Νεφέλη, Μανιτάκη Κωνσταντίνα, Πεδουλάκη Αγάπη

• Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών-Γ΄ τάξη: Αποστολάκη Ερωφίλη, Βαρδαξή Γραμματική, Ξηράκη Εμμανουέλα, Παπαδάκη Στέλλα, Παπασηφάκη Μελίνα

Το λογότυπο σχεδίασε η μαθήτρια Γεωργουδάκη Γεωργία της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών της Γ’ τάξης

Η Grass Bot Solutions εκπροσωπήθηκε και παρουσιάστηκε στους κριτές από τους μαθητές: Τρούντι Χρυσή (Υπεύθυνη Λογισμικού), Νιαουνάκης Γιάννης (Υπεύθυνος Παραγωγής), Τομαράς Τάσος (Υπεύθυνος Οικονομικών), Τριανταφύλλου Ραφαέλα (Υπεύθυνη Marketing) και Ομπέντ Ραντουάν (Υπεύθυνος Πωλήσεων).

Η Botanic Glass(l) Art εκπροσωπήθηκε από τους μαθητές: Δρουμπάκη Μαριλένα (Καλλιτεχνική Διευθύντρια), Δοξάκη Μαρία (Υπεύθυνη Παραγωγής), Βιολάκη Δήμητρα (Υπεύθυνη Πωλήσεων), Λυκάκη Νεφέλη (Υπεύθυνη Μάρκετινγκ) και Γρηγοριάδης Θανάσης (Υπεύθυνος Οικονομικών).

Το σχολείο συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την εξαιρετική τους προσπάθεια και την αξιόλογη διάκριση.

Η επιτυχία και ιδιαίτερα η βράβευση της Grass Bot Solutions αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο καινοτομίας, συνεργασίας και δημιουργικότητας των μαθητών του σχολείου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα και την πραγματική αγορά εργασίας»