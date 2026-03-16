Μαθητές των Χανίων ενημερώθηκαν για τους κινδύνους του διαδικτύου

«Ο καλύτερος τρόπος προστασίας για τα παιδιά είναι να μιλήσουν». Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων στην ημερίδα για μια «ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Προστασία και Υπευθυνότητα στην Ψηφιακή Εποχή» το πρωί της Δευτέρας στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Εκατοντάδες μαθητές από γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Χανίων παρακολούθησαν

την ημερίδα που στόχο είχε «την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου, καθώς και η ενίσχυση της υπεύθυνης ψηφιακής συμπεριφοράς και της ασφάλειας των νέων στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο».

Κεντρικός εισηγητής της ημερίδας ήταν ο Μανώλης Σφακιανάκης, ειδικός ερευνητής και αναλυτής ηλεκτρονικού εγκλήματος, αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδρυτής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Ελλάδα.

Ο κ. Σφακιανάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ότι οι έφηβοι που πέφτουν θύματα απειλών στο διαδίκτυο είναι αυτοί «που δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο, είναι σαν να δώσεις ένα όχημα σε κάποιον χωρίς δίπλωμα, χωρίς κανόνες , χωρίς τίποτα».

Τη σημασία της ενημέρωσης αφού «ένα ενημερωμένο παιδί είναι καλύτερα προστατευμένο» σημείωσε η ψυχολόγος Πωλίνα Ζέρβα.

Διοργάνωση :Συλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Γυμνασίου Χανίων και Περιφέρεια Κρήτης.

Συμμετέχουν : Σύλλογος Γονέων και Κηδεμονών 3ου Γυμνασίου Χανίων και Σύλλογος Διδασκόντων 3ου και 4ου Γυμνασίου Χανίων .