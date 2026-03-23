menu
11.7 C
Chania
Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

Μαθητές στο… έλεος της βροχής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κάθε πρωί, σε στάσεις της γραµµής Λενταριανά – Νέα Χώρα στα Χανιά, δεκάδες µαθητές περιµένουν το λεωφορείο εκτεθειµένοι στη βροχή και τον αέρα, χωρίς την παραµικρή προστασία.
Αυτό καταγγέλει αναγνώστης µας µε επιστολή του, σχολιάζοντας πως «είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, σε κεντρικά σηµεία εξυπηρέτησης της µαθητικής κοινότητας, να µην υπάρχουν οι βασικές υποδοµές προστασίας των πολιτών από τα καιρικά φαινόµενα».
Εύλογο το αίτηµά του    για αυτοψία και για άµεση τοποθέτηση στεγάστρων. ∆εν απαιτούνται µεγάλα έργα, ούτε πολύπλοκες διαδικασίες. Απαιτείται, κυρίως, η βούληση να δοθεί λύση σε κάτι αυτονόητο.
Γιατί τελικά, η ποιότητα ζωής µιας πόλης δεν κρίνεται µόνο από τα µεγάλα έργα και τις εξαγγελίες. Κρίνεται -πρώτα και κύρια- από τις µικρές λεπτοµέρειες της καθηµερινότητας. Από το αν ένα παιδί µπορεί να περιµένει το λεωφορείο χωρίς να βρέχεται…

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum