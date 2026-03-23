Μαθητές στο… έλεος της βροχής

Κάθε πρωί, σε στάσεις της γραµµής Λενταριανά – Νέα Χώρα στα Χανιά, δεκάδες µαθητές περιµένουν το λεωφορείο εκτεθειµένοι στη βροχή και τον αέρα, χωρίς την παραµικρή προστασία.

Αυτό καταγγέλει αναγνώστης µας µε επιστολή του, σχολιάζοντας πως «είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, σε κεντρικά σηµεία εξυπηρέτησης της µαθητικής κοινότητας, να µην υπάρχουν οι βασικές υποδοµές προστασίας των πολιτών από τα καιρικά φαινόµενα».

Εύλογο το αίτηµά του για αυτοψία και για άµεση τοποθέτηση στεγάστρων. ∆εν απαιτούνται µεγάλα έργα, ούτε πολύπλοκες διαδικασίες. Απαιτείται, κυρίως, η βούληση να δοθεί λύση σε κάτι αυτονόητο.

Γιατί τελικά, η ποιότητα ζωής µιας πόλης δεν κρίνεται µόνο από τα µεγάλα έργα και τις εξαγγελίες. Κρίνεται -πρώτα και κύρια- από τις µικρές λεπτοµέρειες της καθηµερινότητας. Από το αν ένα παιδί µπορεί να περιµένει το λεωφορείο χωρίς να βρέχεται…