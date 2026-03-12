menu
Μαθητές σε όλη την Ελλάδα υπολογίζουν ξανά την ακτίνα της Γης με το πείραμα του Ερατοσθένη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, ημέρα της εαρινής ισημερίας, μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν σε μια πανελλήνια εκπαιδευτική δράση που επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο εντυπωσιακά πειράματα στην ιστορία της επιστήμης: το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας και της περιφέρειας της Γης.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr η δράση «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2026» διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το ελληνικό γραφείο ESERO με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η εαρινή ισημερία σηματοδοτεί την έναρξη της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο. Την ημέρα αυτή ο Ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης και η διάρκεια της ημέρας είναι σχεδόν ίση με τη διάρκεια της νύχτας. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες επιτρέπουν την επανάληψη του ιστορικού πειράματος που πραγματοποίησε πριν από περισσότερα από 2.200 χρόνια ο Ερατοσθένης.

Στο πλαίσιο της δράσης, σχολικές ομάδες από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουν μετρήσεις στις αυλές των σχολείων τους. Μέσα από τη συνεργασία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της χώρας και τη σύγκριση των δεδομένων, οι μαθητές θα μπορέσουν να υπολογίσουν εκ νέου την ακτίνα και την περιφέρεια της Γης.

Η πρωτοβουλία αυτή συνδέει δημιουργικά τη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Γεωγραφία, την Αστρονομία, την Ιστορία και την Πληροφορική, ενισχύοντας βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία του πειράματος ως βασικού στοιχείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ: https://panekfe.gr/moodle/login/index.php

Οι εγγραφές για τη δράση έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 5 Μαρτίου 2026, ενώ περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υλοποίησης είναι διαθέσιμες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

https://panekfe.gr/eratosthenes/

