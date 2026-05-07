Μαθητές γέμισαν την οδό Κοραή με χρώματα και αισιοδοξία (φωτ.)

Με κατασκευές κάθε είδους, ζωγραφιές, δράσεις και άλλες ποικίλες δραστηριότητες “γέμισε” η οδός Κοραή το πρωί της Πέμπτης.

Μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ, το 2ο Γυμνάσιο, το 2ο Λύκειο το 3ο Δημοτικό συμμετείχαν στη δράση “Άνοιξη της Κοραή” που κάθε χρόνο υλοποιούν οι σχολικές τους μονάδες.

Τα μηνύματα της συνεργασίας, της προσβασιμότητας , της αποδοχής του διαφορετικού πέρασαν μέσα από τις εργασίες και τις δράσεις των μαθητών .