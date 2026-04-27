Μαθητές από Σφακιά και Παζινό μαζί σε δράσεις φιλαναγνωσίας

Η συνύπαρξη και συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες μαθητών των Σφακίων με μαθητές σχολικών μονάδων του νομού συνεχίζονται στο δήμο Σφακίων, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση και εξωστρέφεια τους.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης Σφακίων και οι εκπαιδευτικοί κύριες Τζιβρά, Μαρκετάκη και Σταθοπούλου, φιλοξένησαν εκπαιδευτικούς και μαθητές από το 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παζινού Χανίων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συνύπαρξης και εκπαιδευτικού ανοίγματος των σχολικών βιβλιοθηκών δημοτικών σχολείων.

Η υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης του Δημοτικού Παζινού Κατερίνα Χρυσάνθου με τις εκπαιδευτικούς Άννα Κονιαλή, Μαρκέλλα Παπαδεράκη, Μαρία Παππά, ετοίμασαν εκπαιδευτικές δράσεις που προωθούν την φιλαναγνωσία διαβάζοντας τα βιβλία: «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων, «Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί», ενώ ταυτόχρονα διεξήχθησαν δράσεις με κρυπτόλεξα, πλούσιο θεατρικό παιχνίδι, με τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Λίνα Κελαϊδή. Οι εκπαιδευτικοί δώρισαν στους μαθητές των Σφακίων το βιβλίο «Ο Λίνος και η Λίνα τα μπισκότα του ύπνου» με κεντρικό θέμα την προστασία των ζώων. Παράλληλα φιλοξενήθηκαν στην σχολική αυλή του Δημοτικού Σχολείου της Ανώπολης, με την στήριξη και την πάγια αρωγή του Δήμου Σφακίων, ενώ δόθηκαν από τον Δήμαρχο Ιωάννη Ζερβό, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Βαρδή Γυπαράκη και τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Μπολιώτη, βεβαιώσεις για την επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης ως ενθύμιο για τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και το σχολείο τους.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μικροί μαθητές μαζί με γονείς που συνόδευαν το σχολείο στην επίσκεψη τους στα Σφακιά, ένιωσαν τη θερμή Σφακιανή αγκαλιά καθώς είχαν την τύχη μεταξύ άλλων, να συναντήσουν και τον νέο μας Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός: «Είναι πολύ σημαντική η γνωριμία, η αλληλεπίδραση και συνύπαρξη μαθητών από διαφορετικά σχολεία του ίδιου νομού καθώς εξαφανίζονται τα στενά όρια της σχολικής μονάδας, ενισχύεται η κοινωνική ενσωμάτωση και εξωστρέφεια, υπάρχει ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών, οφέλη, που βοηθούν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους».

Από πλευράς του ο αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου Σφακίων Βαρδής Γυπαράκης έκανε λόγο για τα οφέλη της συνεργασίας μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις τονίζοντας πως: «Διαπιστώνεται ότι μέσω της συμμετοχής και συνύπαρξης των μαθητών από διαφορετικές σχολικές μονάδες, υπάρχει μείωση του ανταγωνισμού και του τοπικισμού, ειδικά σε κλειστές κοινωνίες. Η επαφή βοηθά στην εξάλειψη αντιπαλοτήτων ενώ καλλιεργεί το αίσθημα της κοινότητας. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουν όλοι, πως μέσω τέτοιων δράσεων, οι μαθητές μας, οι νέοι μας μαθαίνουν στη συνεργασία και δικτυώνονται για το μέλλον, δημιουργώντας φιλίες και δεσμούς που συχνά κρατούν και μετά το σχολείο».