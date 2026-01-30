Μαθήματα γραφής Braille σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Η Περιφερειακή Ένωση Κρήτης (Π.Ε.Τ.Κ.) του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, οργανώνει, όπως ανακοινώθηκε, νέο κύκλο μαθημάτων διάρκειας 55 διδακτικών ωρών (επιπλέον 5 ώρες για τους φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής και των ξένων γλωσσών και επιπλέον 20 ώρες για τους μαθηματικούς, φυσικούς και χημικούς), ο οποίος θα ξεκινήσει από το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 για το Ρέθυμνο και την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 στο Ηράκλειο!!!

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης στα Κέντρα εκμάθησης γραφής Braille Ηρακλείου (Σκεπεντζή 28, Μπεντεβή) & Ρεθύμνου (Γερακάρη 176) και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές Ιουνίου 2026.

Στο τέλος του κύκλου οι εκπαιδευθέντες εξετάζονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποίηση γνώσης της γραφής Braille.

Η οργάνωση των τμημάτων θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα μας: www.petk.gr»