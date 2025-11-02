Μάθημα τανγκό στο Πειραματικό Λύκειο Χανίων

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025 στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων πραγματοποιήθηκε, όπως ανακοινώθηκε δίωρο μάθημα τανγκό για τους κηδεμόνες των μαθητών υπό την καθοδήγηση των χορευτών Δημήτρη και Φρύνης Κοτζαμπασάκη ύστερα από πρόσκληση της Συμβούλου Σχολικής Ζωής, Μαρίας Στρατινάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «έντεκα κηδεμόνες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη στάση του σώματος, το ανοιχτό abrazo, την αλλαγή του βάρους, τα πρώτα βήματα του αργεντίνικου τανγκό, πίσω, πλάι, σταύρωμα, και τον αργό ή πιο γρήγορο ρυθμό.

Το μάθημα χορού ήταν μια απολαυστική ανάπαυλα από τη ρουτίνα της ενήλικης ζωής και μια σπουδαία ευκαιρία για τους γονείς να οικειοποιηθούν με εναλλακτικό τρόπο τον σχολικό χώρο»