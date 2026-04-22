ΜΑΤ στη Γαύδο για τις κατεδαφίσεις!

Με ΜΑΤ που έφτασαν ακτοπλοϊκώς στη Γαύδο προχωρά η κατεδάφιση καλυβών!

Ανθρωποι της Γαύδου ανέφεραν πως είναι η πρώτη φορά που μετέβησαν ΜΑΤ στην ακριτική νήσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσία των ΜΑΤ, συνεργεία έχουν προχωρήσει σε κατεδαφίσεις σε εφαρμογή απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατεδαφίσεις καλυβών έχουν προκαλέσει τη διαμαρτυρία ανθρώπων που κατοικούν σε αυτές και της «Συλλογικότητας για την φροντίδα του φυσικού και κοινωνικού οικοσυστήματος της Γαύδου: Gavdos SeaFront Collective».