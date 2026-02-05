Μασκέ πάρτι από την ΔΕΠΑΝΑΛ

Οι αποκριάτικες δράσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στις «Ημέρες Χαράς 2026» συνεχίζονται με μασκέ πάρτι! Τίτλος του πάρτι «Παρασκευή και …13 λόγοι να χορέψουμε», αφού πάντα η περίοδος της Αποκριάς δίνει ευκαιρίες σε μικρούς και μεγάλους για γλέντι και ξεφάντωμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ετσι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00 στο Μαρίνα Cafe’ Restaurant, θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο μασκέ πάρτι ενώ dj θα είναι ο Θέμης Μαρκάκης που με αποκριάτικες μουσικές θα τους παρασύρει όλους στους ρυθμούς του βασιλιά Καρνάβαλου! Παράλληλα θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός για μεταμφιεσμένους με πολλές εκπλήξεις, μάσκες to go ενώ η Νίκη Γκοράνοβα θα κάνει 2min face painting.

Την παρουσίαση της βραδιάς θα κάνει η ηθοποιός Αμαλία Ζαργιανάκη»