Μαρτυρία Χανιώτισσας στο Αμπου Ντάμπι: «Τρίζαν τα τζάµια στα σπίτια µας»

■ Η Μαρία Καµαριανάκη µιλά στα «Χανιώτικα νέα» για τις πρώτες ώρες των επιθέσεων

«Αυτό που έχει γίνει, ήταν πάνω από το κεφάλι µας, τρίζαν τα τζάµια στα σπίτια µας», µας λέει µία Χανιώτισσα, η Μαρία Καµαριανάκη, η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια ζει και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά (µε επιχειρήσεις κοµµωτηρίων) στο Αµπού Ντάµπι, την πρωτεύουσα των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων η οποία ήταν µία από τις περιοχές που δέχτηκαν επιθέσεις µετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η Μαρία Καµαριανάκη µίλησε σε podcast των «Χανιώτικων νέων» το Σάββατο, λίγες ώρες µετά την έναρξη των επιθέσεων και περιέγραψε το κλίµα που επικρατεί στην περιοχή:

«Ηταν κάτι πολύ απρόσµενο. ∆εν περίµενα ποτέ ότι θα χρειαστεί να µιλήσω για κάτι τέτοιο. Ξέρετε, κάποιες φορές θεωρούµε ότι το µυαλό µας είναι αρκετά µικρό για να αντέξει τέτοιες σκέψεις και όταν συµβαίνει είναι και λίγο πιο ιδιαίτερο. Αυτό που συνέβη σήµερα, Σάββατο µεσηµεράκι, και καθώς οι ζωές µας κυλούσαν κανονικά, όλοι ταυτόχρονα ακούσαµε έναν πάρα πολύ έντονο θόρυβο, περίπου σαν ένα έντονο τρακάρισµα. Γιατί είναι και αρκετά µεγάλοι οι δρόµοι και οι ήχοι είναι έντονοι. Αλλά συνέχιζαν και έτριζαν τα τζάµια. Οπότε µετά από λίγο καταλάβαµε, γιατί στα τηλέφωνα ήρθαν κάποια µηνύµατα, ότι είχαν γίνει κάποια ρίψεις. Από τότε έχουν επαναληφθεί. Εµείς τώρα είµαστε στο πιο κεντρικό και πολυτελέστατο σηµείο της πόλης, στο Αµπου Ντάµπι.

Καθώς η µέρα πέρασε είδαµε αρκετές φορές πυραύλους, drones. Καθώς πετούσαν ξαφνικά έσκαγαν και βλέπαµε αυτούς τους κρότους και ακούγαµε αυτό το θόρυβο στον ουρανό.

Αυτό που κάναµε ουσιαστικά εµείς µε τις επιχειρήσεις µας, τα κοµµωτήρια µας, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουµε γιατί υπήρχε έντονη αναστάτωση. Κάποιοι από τους πελάτες µας, που ήτανε λίγο πιο έξω και κοντά στις στρατιωτικές βάσεις, ήταν υποχρεωµένοι να γυρίσουν και να µείνουν στα σπίτια τους. Πάρθηκαν πάρα πολύ έντονα και δραστικά µέτρα άµεσα. Και ξέρετε φυσικά υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες όπου δεν ήταν πολύ ξεκάθαρες. Τώρα πια δεν ξέρουµε και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέµατα. Αλλά πρώτα η χώρα εδώ, τα Εµιράτα ήταν πολύ ξεκάθαρη µε όλους εµάς που ζούµε εδώ για το τι πρέπει να κάνουµε και τι να περιµένουµε.

Και µερικές ώρες αργότερα και η Ελληνική Πρεσβεία, όπου αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή έχουν έχουν ενηµερώσει ποια θα είναι τα επόµενα βήµατα. Μας έχουν καταγράψει όλους, ξέρουµε τι πρέπει να έχουµε σε περίπτωση που χρειαστεί επαναπατρισµός. Που ελπίζω να µην χρειαστεί να συζητήσουµε για κάτι τέτοιο. Και τώρα µοιάζει ότι έχουν ξεκινήσει και κάποια drones και πέφτουν και µέσα στο Ντουµπάι. ∆ηλαδή πριν από µερικά λεπτά µας ενηµέρωσαν ότι υπήρχαν αρκετοί τραυµατισµοί σε ένα πάρα πάρα πολύ κεντρικό και πολύ έντονο σε κίνηση, σε ανθρώπους που περπατούν γιατί εδώ είναι σεζόν τώρα ακόµα. Στο Ντουµπάι δίπλα σε ένα πολύ µεγάλο ξενοδοχείο έπεσε κάποιο Drone. Αυτά ξέρουµε για την ώρα».

• Εσείς ζείτε 10 χρόνια εκεί, εκεί εργάζεστε…

«Ναι. ∆ιατηρούµε µε τον σύζυγό µου τον το Γιώργο τον Ανδρουλάκη τα κοµµωτήρια Μάτζιο. Έχουµε επιχειρήσεις κοµµωτηρίων».

• Σε αυτό το χρονικό διάστηµα το 10 ετών έχει δεν έχετε ξανά τέτοια εµπειρία προφανώς. Ε, η χώρα άµεσα ενηµέρωσε όλους όσοι ζείτε εκεί; Γιατί είστε και αρκετοί Έλληνες από ό,τι γνωρίζω.

«Καταρχάς έχει ξαναγίνει αυτό. Νοµίζω είναι περίπου γύρω στους 8 µήνες πριν και είχε κλείσει ξανά ο εναέριος χώρος. Είχε γίνει µόνο σε στρατιωτικές βάσεις του Αµπου Ντάµπι που είναι λίγο πιο µακριά. Αυτό που έχει γίνει σήµερα ήταν πάνω από το κεφάλι µας, δηλαδή τρίζαν τα τζάµια στα σπίτια µας.

• ∆ιεθνή µέσα µετέδωσαν ότι το Ιράν κάνει αντίποινα σε αµερικανικούς στόχους γύρω από τις γειτονικές χώρες.

«∆εν είναι αµερικανικoί στόχοι αυτοί. Είναι η πόλη εδώ. ∆ηλαδή δεν είναι κάποια βάση, όπως λέµε, βάση Σούδας. Είναι πολύ διαφορετικό και καµία σχέση µε στρατιωτικές µονάδες. Μιλάµε για πολύ κεντρικά σηµεία πάνω από τα παλάτια. Τότε, πριν από µερικούς µήνες, νοµίζω ήταν 8 µήνες, αυτό όλο είχε γίνει και νοµίζω είχαν υπήρξαν δύο πολυτραυµατίες και κάποιος θάνατος και εκείνη τη στιγµή πάλι η πρεσβεία έχει έρθει πολύ κοντά µας πάρα πολύ γρήγορα και η χώρα κράτησε το κοντρόλ και ο πανικός ήτανε πολύ µικρός. Στα Εµιράτα οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ γρήγορες. Εχουµε µεγάλη εµπειρία γιατί ζήσαµε και το COVID εδώ. Οπότε εννοείται ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση, αλλά και στα εσωτερικά group είναι συγκεκριµένες οι πληροφορίες και ξέρουµε από ποιον λαµβάνουµε κάτι το οποίο είναι σωστό και αληθινό σαν γραµµή, έτσι ώστε να µπορούµε να το ακολουθήσουµε».

• Πάντως η χώρα, φάνηκε προετοιµασµένη από ό,τι µου λέτε και η ελληνική πρεσβεία ενεργοποιήθηκε άµεσα.

«Ναι. Άµεσα. Αυτή τη στιγµή έχουν τα τηλέφωνά µας και γνωρίζουν που ακριβώς είµαστε, πόσα άτοµα είµαστε κλπ».

• Υπάρχει και περιορισµός στις µετακινήσεις καλού κακού και έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες;

«Αυτό είχε συµβεί µόνο το µεσηµέρι και αυτό γιατί ακριβώς οι πρώτες κρούσεις είχαν γίνει πάνω από πολύ µεγάλες πόλεις. 20-25 λεπτά από το κέντρο όλο αυτό. Γιατί είναι Σάββατο µεσηµέρι και είναι ακριβώς στο Ραµαζάνι. Είναι µία περίοδος που οι άνθρωποι µένουν στο σπίτι τους. Είναι πολύ έντονα θρησκευτική στιγµή και αυτό που προσπάθησαν να συντονίσουν από ό,τι καταλάβαµε ήτανε να µείνουν όλοι µέσα στο σπίτι έτσι ώστε να µην δηµιουργείται πανικός στους δρόµους γιατί ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποια µικρά συντρίµµια και νοµίζω κάποιοι µικροτραυµατισµοί».

• Υπάρχει σύσταση να µείνετε σπίτι σας και να µην κυκλοφορήσετε;

«Ναι. ∆εν είναι καραντίνα, δεν είναι κάποιας µορφής υποχρεωτικό µέτρο αλλά αυτή είναι η γραµµή που έχει οριστεί από τη χώρα».

• Καλού κακού να ο κόσµος να µην σπίτι του µέχρι νεωτέρας προφανώς.

«Και µακριά από τα τζάµια του».

• Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. ∆έν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε σε αυτά που είπαµε.

«Ελπίζω να µη χρειαστεί να συζητήσουµε ποτέ για τίποτα τέτοιο ξανά. Να λέµε πάντα όµορφα και ευχάριστα πράγµατα για τις εµπειρίες µας εδώ στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα και για τις ωραίες δράσεις που γίνονται εκεί στα Χανιά».