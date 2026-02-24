Μάρτυρες χωρίς ουρανό;

■ Το παράδοξο της Ηρωικής Θυσίας

Την Πρωτοµαγιά του 1944, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανή, διακόσιοι Έλληνες αντιστασιακοί εκτελέστηκαν από τα στρατεύµατα της ναζιστικής κατοχής, ως αντίποινα για ενέργεια του ΕΛ.ΑΣ. Ήταν κρατούµενοι – στην πλειονότητά τους κοµµουνιστές πολλοί ήδη φυλακισµένοι από το καθεστώς Μεταξά και παραδοµένοι στους Γερµανούς.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως συγκλονίζουν όχι µόνο για το γεγονός της εκτέλεσης, αλλά για κάτι βαθύτερο: τη στάση των µελλοθανάτων.

Περπατούν ήρεµοι. Στέκονται όρθιοι. Υψώνουν τη γροθιά. Τραγουδούν.

∆εν υπάρχει πανικός. ∆εν υπάρχει κατάρρευση. Υπάρχει αξιοπρέπεια.

Και τότε γεννάται ένα ερώτηµα που δεν είναι κοµµατικό, αλλά υπαρξιακό:

Τι είναι αυτό που επιτρέπει στον άνθρωπο να κοιτά τον θάνατο χωρίς φόβο;

Το φαινόµενο του µαρτυρίου

Η λέξη µάρτυρας στην αρχική της σηµασία δεν δηλώνει απλώς το θύµα. ∆ηλώνει εκείνον που «µαρτυρεί» – που δίνει δηµόσια µαρτυρία για µια αλήθεια, την οποία θεωρεί ανώτερη από την ίδια του τη ζωή.

Οι χριστιανοί µάρτυρες των ρωµαϊκών διωγµών, οι νεοµάρτυρες της Τουρκοκρατίας, ακόµη και οι πιστοί που εκτελέστηκαν στα κοµµουνιστικά καθεστώτα του 20ού αιώνα, βάδιζαν προς τον θάνατο µε παρόµοια ψυχραιµία. Ύµνοι, προσευχή, δοξολογία.

Οι διακόσιοι της Καισαριανής δεν προσεύχονταν στον Θεό. ∆όξαζαν το κόµµα τους. ∆εν πίστευαν στην αθανασία της ψυχής.Πίστευαν στην αθανασία της Ιστορίας.

Κι όµως, η ψυχολογία της στιγµής µοιάζει εντυπωσιακά.

Πίστη και ιδεολογία: τι διαφέρει;

Ο µάρτυρας της πίστης πιστεύει ότι ο θάνατος δεν είναι τέλος. Ότι η ζωή συνεχίζεται. Ότι το µαρτύριό του έχει αιώνιο νόηµα.

Ο µάρτυρας της ιδεολογίας πιστεύει ότι ο θάνατός του εγγράφεται σε µια ιστορική αναγκαιότητα. Ότι γίνεται λίπασµα για το µέλλον. Ότι υπηρετεί µια συλλογική σωτηρία.

Στην πρώτη περίπτωση, το νόηµα είναι µεταφυσικό. Στη δεύτερη, ιστορικό.

Και στις δύο, όµως, υπάρχει κάτι κοινό: η υπέρβαση του ατοµικού φόβου.

Από πού αντλείται αυτή η δύναµη;

Ο άνθρωπος µπορεί να αντιµετωπίσει τον θάνατο όταν:

Πιστεύει ότι ανήκει σε κάτι µεγαλύτερο από τον εαυτό του.

Έχει εσωτερική βεβαιότητα ότι η ζωή του δεν υπήρξε µάταιη.

Έχει συµφιλιωθεί µε την ιδέα της θυσίας.

Η υπέρβαση δεν γεννιέται από την απουσία φόβου. Γεννιέται από την κυριαρχία πάνω στον φόβο.

Οι διακόσιοι δεν ήταν υπεράνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που είχαν ήδη αποδεχθεί τη µοίρα τους. Η ταυτότητά τους – πολιτική, συλλογική, ιδεολογική – είχε γίνει ισχυρότερη από το ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Μάρτυρες της Αλήθειας ή µάρτυρες της πλάνης;

Εδώ αρχίζει η δυσκολία.

Αν κάποιος πιστεύει ότι η χριστιανική αλήθεια είναι η µόνη οντολογική αλήθεια, τότε ο µάρτυρας της πίστης µαρτυρεί το Απόλυτο, ενώ ο µάρτυρας της ιδεολογίας µαρτυρεί µια ιστορική ιδέα – ενδεχοµένως εσφαλµένη.

Αν όµως δούµε το ζήτηµα υπαρξιακά, χωρίς δογµατική προϋπόθεση, τότε αυτό που έχει σηµασία δεν είναι η αντικειµενική αλήθεια του περιεχοµένου, αλλά η αυθεντικότητα της αυτοπροσφοράς.

Η Ιστορία έχει γνωρίσει ιδεολογίες που γέννησαν ολοκληρωτισµούς. Ο κοµµουνισµός σε πολλές χώρες κατέληξε σε διώξεις και εκτελέσεις πιστών – δηλαδή σε παραγωγή «αντίστροφων» µαρτύρων.

Αυτό, όµως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι άνθρωποι της Καισαριανής πέθαναν θύµατα ενός άλλου ολοκληρωτισµού: του ναζισµού.

Το ηθικό µέγεθος της στάσης τους δεν ταυτίζεται αυτοµάτως µε το πολιτικό περιεχόµενο της ιδεολογίας τους.

Η µαρτυρία ως ανθρώπινο αρχέτυπο

Ίσως το βαθύτερο συµπέρασµα είναι άλλο.

Ο άνθρωπος έχει ανάγκη νοήµατος τόσο βαθιά, ώστε µπορεί να προσφέρει τη ζωή του γι’ αυτό. Είτε το ονοµάσει Θεό, είτε Πατρίδα, είτε Ιστορία, είτε Κόµµα.

Το µαρτύριο είναι η ακραία µορφή αυτής της ανάγκης.

Οι φωτογραφίες της Καισαριανής δεν µιλούν µόνο για τον κοµµουνισµό ή για την Αντίσταση. Μιλούν για το µυστήριο της ανθρώπινης ελευθερίας: ότι ακόµη και µπροστά στο εκτελεστικό απόσπασµα, ο άνθρωπος µπορεί να επιλέξει πώς θα πεθάνει.

Και ο τρόπος του θανάτου του γίνεται µήνυµα.

Η τελική κρίση

Μπορούµε να διαφωνούµε ριζικά µε την ιδεολογία τους. Μπορούµε να ασκούµε αυστηρή κριτική στον ιστορικό κοµµουνισµό. Μπορούµε να επισηµαίνουµε τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στο όνοµά του.

Όµως δεν µπορούµε να αρνηθούµε το ανθρώπινο µέγεθος εκείνης της στιγµής. Στάθηκαν όρθιοι.

Και το να στέκεσαι όρθιος µπροστά στον θάνατο είναι πράξη που ξεπερνά τις ιδεολογίες. Είναι πράξη βαθιά ανθρώπινη.

Ίσως τελικά το ερώτηµα δεν είναι αν ήταν µάρτυρες της Αλήθειας ή της ιδεολογίας τους.

Ίσως το ερώτηµα είναι αν εµείς, σε εποχές άνεσης και σχετικότητας, διαθέτουµε έστω ένα ελάχιστο από το φρόνηµα εκείνων που βάδιζαν προς τον θάνατο χωρίς να σκύβουν το κεφάλι.

Γιατί οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι απλώς ιστορικό ντοκουµέντο. Είναι καθρέφτης.

Και ο καθρέφτης δεν ρωτά τι πιστεύεις. Ρωτά αν είσαι έτοιµος να το πληρώσεις.

*Ο Γεώργιος Αποστολάκης είναι τ. αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου