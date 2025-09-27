Μάρω Θεοδωράκη: «Είμαστε οι πρώτοι “δάσκαλοι” των παιδιών μας»

«Είµαστε οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών µας. Ας τους διδάξουµε βρισκόµενοι δίπλα τους, όχι κριτικά απέναντί τους. Μην τους στερήσουµε το δικαίωµα να αυτονοµηθούν». Με αυτά τα λόγια, η Μάρω Θεοδωράκη, ξεφυλλίζει για εµάς τις ιστορίες στα νέα της παιδικά βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο, µε τους τίτλους «Άσε µε να δέσω τα κορδόνια µου!» και «Μία θέση για µένα και για σένα».

Η γνωστή συγγραφέας και µουσικοπαιδαγωγός, µε αφορµή τις νέες κυκλοφορίες, µιλά στις «διαδροµές» και στο podcast «Γονείς… και τώρα;» για τον δύσκολο ρόλο της γονεϊκότητας, την αυτενέργεια και την ανατροφή των παιδιών, τα µονοπάτια που ακολουθούν οι νέοι γονείς, την τεκνοθεσία και τη θέση που “δίνει” στα παιδιά της καρδιάς στο νέο της βιβλίο, αλλά και την πορεία του παιδικού βιβλίου στη σύγχρονη εποχή των οθονών.

«Άσε µε να δέσω τα κορδόνια µου!» ο τίτλος του νέου σας βιβλίου, για την αυτενέργεια και τη γονεϊκότητα. Είναι τελικά ο ρόλος των γονέων – κηδεµόνων ο πιο δύσκολος;

Το βιβλίο ουσιαστικά έχει να κάνει µε τη γονεϊκότητα και περιλαµβάνει 10 µικρές ιστορίες που µιλούν απευθείας στους γονείς για τη φροντίδα, τη γονεϊκότητα και το µεγάλωµα. Εκτός από την υπευθυνότητα που πρέπει να έχουν οι γονείς όταν αποφασίζουν να κάνουν παιδιά, µιλώ για τις βελτιωµένες σχέσεις που πρέπει να έχουν µε εκείνα. Γίνεται λόγος για την αυτενέργεια, εξού και ο τίτλος.

Πιστεύω ότι πρόκειται για τον πιο δύσκολο ρόλο, γιατί δεν εκπαιδευόµαστε στο να γίνουµε γονείς, παρόλο που υπάρχουν νέα εργαλεία για τους νέους γονείς που θέλουν να κάνουν παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά µάς εκπαιδεύουν σε αυτόν τον ρόλο κι εγώ από τις κόρες µου εκπαιδεύτηκα πώς να γίνω µητέρα. Η γονεϊκότητα είναι όλα αυτά που αναλαµβάνουµε να φέρουµε εις πέρας. Είναι η φροντίδα που δείχνουµε στα παιδιά µας, δεν αρκεί µόνο η εξασφάλιση των προς των ζην.

Εσείς που έρχεστε σε επαφή µε πολλά παιδιά και γονείς, παρατηρείτε να αλλάζει όλο αυτό; ∆ηλαδή, οι νέοι γονείς πώς διαχειρίζονται την κατάσταση;

Όσο έχουµε νέα εργαλεία, ναι, κάτι πάει να αλλάξει, στις νέες γενιές. Οι µεγαλύτεροι, δυστυχώς, κουβαλούν πολλά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Εγώ δεν έρχοµαι να σηκώσω το δάχτυλο σε κανέναν, απλώς λόγω επαφής κι εµπειριών γράφω για αυτά. Πολλές φορές οι γονείς νοµίζουν ότι ένα παιδί, επειδή ακριβώς είναι παιδί, δεν µπορεί να τα καταφέρει µόνο του. Τα παιδιά δεν είναι χαζά, αρκεί να τους δείξουµε εµπιστοσύνη και να τους µάθουµε. Είµαστε οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών µας. Ας τους διδάξουµε βρισκόµενοι δίπλα τους, όχι κριτικά απέναντί τους. Μην τους στερήσουµε το δικαίωµα να αυτονοµηθούν. Οι ενήλικες, ενίοτε, νοµίζουν ότι µπορούν να ζήσουν τη ζωή των παιδιών τους, να κάνουν όσα δεν κάνανε και γι’ αυτό µιλάω στα βιβλία µου και για τις προσδοκίες. Να πω την αλήθεια, η µόνη προσδοκία που είχα για τα παιδιά µου είναι να γίνουν καλοί άνθρωποι.

«Μία θέση για µένα και για σένα», το εικονογραφηµένο βιβλίο σας που κυκλοφορεί κι αφορά στην τεκνοθεσία. Γιατί λέτε ότι τώρα πια αυτά τα παιδιά έχουν το δικό τους βιβλίο και πώς προέκυψε;

Αφορµή αποτέλεσε µια πολύ καλή µου φίλη και µαθήτρια στη δραµατική σχολή, η οποία προσπάθησε να κάνει παιδί µέσω εξωσωµατικής αλλά δεν τα κατάφερε κι αποφάσισε να προχωρήσει σε τεκνοθεσία. ∆υσκολεύτηκε πολύ αλλά τα κατάφερε κι είναι πολύ ευτυχισµένη. Μέσα σε µια κουβέντα µας, λοιπόν, µού λέει: «∆εν υπάρχει ένα βιβλίο να διαβάσω στο παιδί µου και να του εξηγήσω για την τεκνοθεσία». Ήθελα να φτιάξω, λοιπόν, ένα βιβλίο για αυτό, καθώς δεν υπάρχει στην ελληνική συγγραφική διαδροµή κάτι τέτοιο. Εγώ ήθελα να φύγουµε από τα ταµπού και να µιλήσουµε ανοιχτά και αληθινά. Ήθελα ένα βιβλίο – αγκαλιά για τα παιδιά της καρδιάς. Μέχρι τώρα, οι γονείς που προχωρούν σε τεκνοθεσία έχουν εργαλεία, τα ίδια τα παιδιά όµως; Οπότε δηµιούργησα µια ωραία ιστορία ενθάρρυνσης, αγάπης, ζεστασιάς. Παλιά, οι εκδόσεις δεν τα ήθελαν αυτά τα βιβλία, δεν θεωρούνταν εµπορικά. Οι εκδόσεις Πεδίο µού έδωσαν αυτή την ευκαιρία, ενισχύοντας την γονεϊκότητα.

Τα παιδικά βιβλία διαβάζονται πλέον περισσότερο;

Το οικοσύστηµα του παιδικού βιβλίου νοσεί κι αυτό γιατί υπάρχουν τα τάµπλετ, τα κινητά κι άλλες πιο εύκολες λύσεις. Σίγουρα, είναι ένα είδος που “κινείται” ακόµη, όπως και τα βιβλία αυτοβελτίωσης και αυτά γύρω από τη γονεϊκότητα. Φυσικά, θα µπορούσαν να πηγαίνουν πολύ καλύτερα τα πράγµατα, γιατί είναι δύσκολο το παιδικό βιβλίο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες γονιών, αυτοί που ψάχνονται και ασχολούνται µε το παιδί τους κι υπάρχουν κι εκείνοι που δεν θεωρούν πολύτιµο εργαλείο το βιβλίο, αλλά τα αφήνουν µπροστά στις οθόνες, κάτι που έχει καταστροφικές συνέπειες. Πρέπει ο γονιός να αφιερώσει χρόνο στο βιβλίο και στο παιδί του µέσα από αυτό. Όσο θα υπάρχουν οθόνες, η φιλαναγνωσία θα πηγαίνει πίσω, δυστυχώς…

