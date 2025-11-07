Μαρκογιαννάκης για νέο φορολογικό: Μόνιμες ελαφρύνσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ

Για μια από τις σημαντικότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις εδώ και πολλά χρόνια, έκανε λόγο ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο κ. Μαρκογιαννάκης τόνισε ότι με το νέο φορολογικό έρχονται μόνιμες ελαφρύνσεις ύψους πάνω από 1,7 δισεκατομμυρία ευρώ ως απτό αποτέλεσμα της καλής δημοσιονομικής πορείας της χώρας. «Σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενοι – κυρίως νέοι και μεσαία στρώματα – ευνοούνται από τα μέτρα που προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών. Το όφελος επιστρέφει στην κοινωνία ενώ παράλληλα με τις πληρωμές και τις πρόωρες εξοφλήσεις μειώνεται και το δημόσιο χρέος» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής Χανίων ανέδειξε την άμεση σύνδεση του νέου φορολογικού με το δημογραφικό, καθώς, όπως υποστήριξε, ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε το Υπουργείο Οικονομικών να κατανείμει τα οφέλη από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών υπέρ των νέων ανθρώπων και των οικογενειών με παιδιά «ευθυγραμμίζεται πλήρως με την εθνική προτεραιότητα που έχουμε αποδώσει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Γι’ αυτό λοιπόν οι μειώσεις για τις οικογένειες με παιδιά είναι πολύ μεγαλύτερες και επιπλέον οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν ουσιαστικά αφορολόγητο όριο εισοδήματος τα 20.000 ευρώ».