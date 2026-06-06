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Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2026
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Μαρινάκης: Την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στα βέλη που εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε μέσω του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι «η ταύτιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα στερείται λογικής». Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις την Πέμπτη για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Για το εάν θα κάνει ζημιά στη ΝΔ πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε αρχικά: «Αυτό θα το δείξει το εκλογικό αποτέλεσμα, αν και εφόσον πάρει την απόφαση ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα. Δεν μπορώ να προδικάσω ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αν κρίνω από τη ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κ. Σαμαράς, νομίζω ότι αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε που σκέφτεται να το κάνει».

Για τη δήλωση που έκανε ο κ. Σαμαράς για τους «πολιτικούς της μαρκίζας», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως: «Αυτό στερείται λογικής και μάλιστα όταν ακούγεται από έναν άνθρωπο ο οποίος υπέστη και σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τη φιλοσοφία του κ. Τσίπρα. Ο κ. Σαμαράς υπέστη και προσωπικά τη λογική της αρένας, της στοχοποίησης, που ξεπερνάει την πολιτική αντιπαράθεση. Και αναφέρομαι στη στοχοποίηση στην υπόθεση Novartis. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με τον εν ενεργεία πρόεδρο, εγώ θεωρώ ότι στερείται λογικής».

Για τον Χάρη Θεοχάρη που χαρακτήρισε τον κ. Σαμαρά «ακροδεξιό», ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως «καλό είναι να αποφεύγονται χαρακτηρισμοί. Και όχι για να μην οξύνονται τα πνεύματα αλλά γιατί δεν προσφέρουν κάτι. Και ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος».

Για τη Σοφία Βούλτεψη που είπε η διαγραφή του κ. Σαμαρά ήταν «αμφίδρομο λάθος», σχολίασε πως «η κ. Βούλτεψη θεωρείται από τα στελέχη που βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα. Επειδή την έζησα τη διαγραφή, ήταν μια αναπόφευκτη δυσάρεστη εξέλιξη. Ναι, δυσάρεστη, προφανώς δυσάρεστη, κανείς δεν χάρηκε εκείνη τη μέρα, αλλά ήταν αναπόφευκτη».

Ερωτώμενος για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης τον χαρακτήρισε ως έναν «βαθύτατα παραταξιακό πολιτικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε, όπως όλοι οι πρωθυπουργοί με τα σωστά του και τα λάθη του, αλλά θεωρώ ότι έχει πολύ ψηλά στην προσωπική του στάθμιση την αξία της παράταξης. Δεν μπορώ εγώ να προεξοφλήσω κινήσεις ενός πρωθυπουργού σε έναν πρωθυπουργό. Το θεωρώ λάθος και θεσμικά. Σίγουρα όμως, γνωρίζοντας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμανλή, ξέρω ότι είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν έφυγαν ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία».

Την Πέμπτη οι αλλαγές στην κυβέρνηση – «Δεν θα δούμε ανασχηματισμό»

Για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «δεν θα δούμε ανασχηματισμό». «Την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή νέου μας γραμματέα, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν και το νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών και του εμβληματικού Νίκου Ταγαρά». Επίσης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης. «Θέλουμε πολύ σύντομα να τον έχουμε κοντά μας», είπε.

 

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