Μαρία Δαφέρμου στα «Χανιώτικα νέα»: «Η Ελλάδα έχασε μεγάλες ευκαιρίες» (Βίντεο)

Για µια χώρα που «έχασε µεγάλες ευκαιρίες» και για µια Κρήτη που συνεχίζει να αντιµετωπίζει διαχρονικά προβλήµατα χωρίς ουσιαστικές λύσεις κάνει λόγο η Μαρία ∆αφέρµου, µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης.

«Ποτέ άλλοτε στο πρόσφατο παρελθόν δεν είχε η χώρα µας ένα τόσο γενναιόδωρο πακέτο στήριξης όπως ήταν το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Το κατάλαβε ο κόσµος ότι πήρε η Ελλάδα τόσα χρήµατα; Όχι», σηµειώνει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι πόροι δεν κατευθύνθηκαν σε υποδοµές, υγεία, εκπαίδευση ή στη διαχείριση κρίσιµων ζητηµάτων όπως η λειψυδρία.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ

Σε µια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στα «Χανιώτικα νέα», η κα ∆αφέρµου µιλά για τη νέα γενιά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, την πολιτική απογοήτευση των νέων ανθρώπων, την κατάσταση στην Παιδεία και το κοινωνικό κράτος, αλλά και για τον ρόλο που θέλει να διαδραµατίσει η ίδια στον δηµόσιο διάλογο.

Αναφερόµενη στην πρόσφατη εκλογή της στο Πολιτικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο για «τεράστια τιµή», αλλά κυρίως για «µεγάλη ευθύνη», επισηµαίνοντας ότι η παρουσία δύο Κρητικών στο ανώτατο κοµµατικό όργανο «σηµατοδοτεί µια πολύ ενεργή συµµετοχή της Κρήτης στη χάραξη της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη γυναικεία παρουσία στην πολιτική, σηµειώνοντας ότι παρά τη συνταγµατική κατοχύρωση της ισότητας «τα βήµατα για την ουσιαστική ισότητα είναι ακόµη πολλά». Όπως αναφέρει, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

«Όταν ο γυναικείος πληθυσµός είναι περισσότερος από τον ανδρικό αλλά υποεκπροσωπείται στα όργανα διοίκησης, τότε δεν εκφράζεται ολοκληρωµένα η οπτική των γυναικών», υπογραµµίζει, ενώ περιγράφει και τη δυσκολία συνδυασµού πολλαπλών ρόλων για µια νέα γυναίκα που είναι µητέρα και πολιτικά ενεργή.

«∆εν είναι το πιο εύκολο πράγµα του κόσµου η πολιτική δραστηριότητα και στο τέλος της ηµέρας να πρέπει να διαβάσεις και το παιδί σου. Όµως είναι κάτι που µας εξελίσσει ως οντότητες και δίνει νέο παράδειγµα για τα αυριανά κορίτσια», λέει χαρακτηριστικά.

Η ίδια θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε µια περίοδο ανανέωσης στελεχών, χωρίς όµως να αποκόπτεται από την ιστορία του. «Το ΠΑΣΟΚ τιµά τα πρόσωπα που άφησαν αποτύπωµα, αλλά η συνέχεια του χώρου εξαρτάται και από την αναγέννηση του στελεχιακού του δυναµικού», σηµειώνει, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται άνθρωποι «µε θετικό πρόσηµο στις τοπικές κοινωνίες και επιστηµονικό υπόβαθρο».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση των νέων ανθρώπων µε την πολιτική, περιγράφοντας ένα κλίµα βαθιάς δυσπιστίας.

«Οι νέοι άνθρωποι αντιλαµβάνονται την πολιτική όχι ως µέρος της λύσης αλλά ως µέρος του προβλήµατος. Αυτό είναι µια τεράστια πρόκληση για όλους µας», αναφέρει, εξηγώντας ότι η νέα γενιά βρίσκεται αντιµέτωπη µε εργασιακή ανασφάλεια, στεγαστικό πρόβληµα και χαµηλή ποιότητα ζωής λόγω ακρίβειας.

Για τις δηµοσκοπικές δυσκολίες του ΠΑΣΟΚ, η Μαρία ∆αφέρµου υποστηρίζει ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν προοπτική, παρά την αβεβαιότητα του πολιτικού σκηνικού.

«Υπάρχει δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, υπάρχει µια µεγάλη γκρίζα ζώνη πολιτών και υπάρχει η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναµη της αντιπολίτευσης µε κυβερνητικά χαρακτηριστικά», σηµειώνει, τονίζοντας ωστόσο ότι τίποτα δεν θα είναι εύκολο ή γραµµικό.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

Στο ερώτηµα για πιθανές συνεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, αποφεύγει να προκαταλάβει τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για «απόλυτη ρευστότητα» στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αποτελέσει «τον πυρήνα ενός κυβερνητικού σχήµατος».

Υπερασπιζόµενη την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να συµµετάσχει στις κυβερνήσεις της περιόδου των µνηµονίων, υποστηρίζει ότι «ήταν η µόνη συνεπής δύναµη εκείνη την κρίσιµη περίοδο για τη χώρα».

«Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τεράστιο πολιτικό κόστος, αλλά σήκωσε τη χώρα στην πλάτη του», λέει χαρακτηριστικά.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Ιδιαίτερα αιχµηρή εµφανίζεται στα ζητήµατα καθηµερινότητας και κοινωνικού κράτους, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην οικονοµία, στην υγεία και στην εκπαίδευση είναι πλέον ορατή σε κάθε πολίτη.

«Η αγοραστική δύναµη του ελληνικού νοικοκυριού είναι σε επίπεδα Βουλγαρίας. Ο πολίτης το βλέπει στο σούπερ µάρκετ, στους λογαριασµούς, στα καύσιµα», σηµειώνει, ενώ κάνει λόγο και για «αποσάρθρωση του κοινωνικού κράτους».

Ως εκπαιδευτικός, στέκεται ιδιαίτερα στην κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, λίγες ηµέρες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις και στον απόηχο πρόσφατων τραγικών περιστατικών µε νέους ανθρώπους.

«Η Παιδεία απέχει πολύ από το όραµα που είχε εισαγάγει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να αποτελεί όχηµα κοινωνικής ανοδικότητας», αναφέρει, κάνοντας λόγο για υποχρηµατοδότηση, χιλιάδες αναπληρωτές και απουσία ουσιαστικών δοµών στήριξης µέσα στα σχολεία.

«Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές εκπέµπουν κραυγή αγωνίας που δυστυχώς δεν εισακούεται», λέει, περιγράφοντας ένα σχολείο χωρίς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και µηχανισµούς ουσιαστικής παρέµβασης για παιδιά που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ

Σε ό,τι αφορά τα Χανιά και την Κρήτη, η κα ∆αφέρµου στέκεται ιδιαίτερα στο πρόβληµα της λειψυδρίας, αλλά και στις δυσκολίες στελέχωσης νοσοκοµείων και σχολείων λόγω του υψηλού κόστους ζωής και στέγασης.

«Πώς θα µπορέσει να έρθει ένας γιατρός ή ένας εκπαιδευτικός στην Κρήτη µε τα ενοίκια στα ύψη και µε αυτούς τους µισθούς; ∆εν θα έρθει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ

Τέλος, στο ερώτηµα αν θα είναι υποψήφια βουλευτής µε το ΠΑΣΟΚ στα Χανιά στις επόµενες εκλογές, κρατά ανοιχτά όλα τα ενδεχόµενα, σηµειώνοντας ότι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη.

«Θα έχω ενεργό ρόλο ούτως ή άλλως», δηλώνει, υπενθυµίζοντας ότι παρέµεινε στο ΠΑΣΟΚ και στα δύσκολα χρόνια.

«Ήµουν εκεί όταν το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής. ∆εν προέρχοµαι από πολιτικό τζάκι, δεν διαχειρίστηκε ποτέ η οικογένειά µου εξουσία ή δηµόσιο χρήµα. Όµως πιστεύω στον χώρο µας και γι’ αυτό βρίσκοµαι εδώ», καταλήγει.