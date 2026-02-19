Μαραθώνιος Σεβίλλης: Ο Γιώργος Κουτρούλης (Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος”) κορυφαία επίδοση από τους Ελληνες

Ο αθλητής του Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος” Γεώργιος Κουτρούλης πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον Μαραθώνιο Σεβίλλης ανάμεσα σε δεκάδες Ελληνες και Κύπριους αθλητές που έλαβαν μέρος. Συγκεκριμένα τερμάτισαν 41 δρομείς από την Ελλάδα και άλλοι 6 από την Κύπρο με τον Γ. Κουτρούλη να έχει την καλύτερη επίδοση με χρόνο 2:36:57/2:36:51

Ηταν ένας Μαραθώνιος στον οποίο ο νικητής κρίθηκε στο φώτο φίνις και με πτώση αφού ο Shura Kitata Tola (1ος) και ο Hiyrden Abderehman (2ος) έπεσαν μαζί στο νήμα με τον ίδιο χρόνο 2:03:59.

Θυμίζουμε ότι ο Γεώργιος Κουτρούλης είναι Επιλοχίας Επαγγελματίας Οπλίτης, που υπηρετεί στην 1η Μοίρα Καταδρομών στο Μάλεμε.