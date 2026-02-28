Μάνος Τρυπιάς: «Η ευαισθησία είναι δύναμη» – Συναυλία στο Μουσείο Τυπογραφίας (Podcast)

«Η ευαισθησία είναι δύναµη. Θαυµάζω τους ευαίσθητους ανθρώπους, που δεν κρύβουνε τα συναισθήµατά τους, δεν κρύβουν τις προθέσεις τους και είναι ειλικρινείς. Η ευαισθησία είναι ένα σπουδαίο προτέρηµα, γιατί µόνο εάν έχεις ενσυναίσθηση και ευαισθησία µπορείς να νοιαστείς για τον διπλανό σου».

Ο τραγουδοποιός Μάνος Τρυπιάς µιλάει στις «∆ιαδροµές» ενόψει της συναυλίας µε τίτλο «Όσα Μένουν» που θα δώσει στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη το Σάββατο 7 Μαρτίου.

Μια κουβέντα που ξεκίνησε από την αλήθεια, η οποία είναι αυτή που µένει τελικά, και το ροκ, που δεν είναι απλώς µουσική αλλά στάση ζωής, στάθηκε για λίγο -µε κριτική διάθεση- απέναντι στο σύγχρονο «σκυλάδικο» της τραπ, για να καταλήξει εξοµολογητικά στην ευαισθησία και τα όνειρα που πρέπει να αναζητά και να κυνηγάει κανείς.

•Τι µένει τελικά; Τι είναι αυτά που µένουν;

Η αλήθεια µένει. Αποτυπώνουµε πολλά πράγµατα στα τραγούδια, στην καθηµερινότητά µας, στην επικαιρότητα, στο παρελθόν ενδεχοµένως, αν το θυµόµαστε ή αν µας έχει αφήσει σηµάδι. Και στο τέλος αυτό που µένει είναι η αλήθεια. Οπότε στόχος για τη βραδιά του Σαββάτου στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη —και ευχαριστούµε πάρα πολύ για τη φιλοξενία της εκδήλωσής µας— είναι να µείνει η αλήθεια.

•Το πρόγραµµα τι θα περιλαµβάνει, τι µουσικό «χρώµα» θα έχει;

Το πρόγραµµα θα ανοίξει από την ταλαντούχα Άννα Αβαράκη, Μετά θα υπάρχουνε τραγούδια από την ήδη υπάρχουσα δισκογραφία µου, αλλά και ακυκλοφόρητα, τα οποία θέλουµε να τα «σφυγµοµετρήσουµε» µε τον κόσµο. Το πρόγραµµα γενικά θα περιλαµβάνει τραγούδια που γράφτηκαν και από µένα και από αγαπηµένους τραγουδοποιούς σύµφωνα µε την σύγχρονη επικαιρότητα και πιστεύω —ή θέλω να πιστεύω— ότι έχουνε να πούνε πράγµατα και να αγγίξουνε πτυχές του εαυτού µας, του ακροατηρίου που θα µας κάνει την τιµή να βρεθεί. Θα έχουµε και µία όµορφη έκπληξη την οποία δεν θέλω να διαφηµίσω. Όποιος έρθει στο Μουσείο Τυπογραφίας θα την δει.

•Αρκετά από τα τραγούδια σας ακολουθούν την παράδοση του κοινωνικού τραγουδιού. Συνοµιλούν µε την εποχή και µε όλα αυτά που µας δυσκολεύουν τη ζωή. Από πού ξεκινάει κανείς να αντιστέκεται σε όλα αυτά που τον ενοχλούν, σε όλα αυτά που δεν του αρέσουν στην καθηµερινότητά µας;

Θα πω κάτι κοινότυπο. Είναι η αλλαγή στον εαυτό µας πρώτα από όλα. Αν θέλουµε να αλλάξουµε τον κόσµο, πρέπει να αλλάξουµε εµείς πρώτα τον εαυτό µας. Τη συνήθεια, την καθηµερινότητα, τη ρουτίνα, το πώς αποδεχόµαστε τα πράγµατα. Πρέπει πάντα σε πολιτισµένα πλαίσια —και αυτό το τονίζουµε και στα τραγούδια µας— να επαναπροσδιορίσουµε την αξία µας ως άνθρωποι, την αξιοπρέπειά µας και τον σκοπό που έχουµε σε αυτά τα χρόνια που µας δόθηκαν να ζήσουµε.

•Τι µπορεί να σηµαίνει ροκ σήµερα;

Το ροκ είναι παντού. Το ροκ είναι στη σκηνή, είναι στη ζωή. Ροκ είναι να σηκώνεσαι 3:30 ώρα το βράδυ να πας στη δουλειά σου. Το ροκ εντ ρολ είναι τρόπος ζωής. ∆εν είναι µόνο µουσική αποτύπωση ενός τραγουδιού. Ναι, µας αρέσει το ροκ εντ ρολ, ο ρυθµός, τα µουσικά µοτίβα του, όµως κυρίως το ροκ εντ ρολ είναι στον άνθρωπο µέσα. Το πώς ζει τη ζωή του και πώς βρίσκεται µέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες να µπορεί να ανταπεξέλθει.

•Είναι η στάση ζωής δηλαδή και το πώς στέκεται κανείς απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

Σαφέστατα.

•Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την τραπ µουσική, αλλά και για την σχέση των νέων µε αυτήν.

Η κοινωνία τού επιτρέπει πρώτα από όλα να υπάρχει αυτό το είδος της µουσικής και αυτά τα λόγια, γιατί κυρίως µιλάµε για βωµολοχίες που έχουνε γίνει σηµαία και σύνθηµα σε πολλά στόµατα εφήβων. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό…

•Βωµολοχίες, υποκουλτούρα, µία αποθέωση του νεοπλουτισµού, της βίας, του σεξισµού…

Είναι ακριβώς ό,τι αναπαράγει η τηλεόραση. Ποιος µίλησε στους νέους για ποίηση; Ποιος τους µίλησε για τους συγγραφείς που έχουµε; Ποιος τους µίλησε για ιστορία; Η τηλεόραση; Πολύ σπάνια. Είναι πολύ σπάνιο να δείχνουµε το τι έχουµε ως χώρα, ως πλούτο, ως παρακαταθήκη στους νέους ανθρώπους. Αντίθετα φαγωθήκαµε για το τραγούδι της Eurovision, ποιος θα πάει και ποιος δεν θα πάει. Θα πω κάτι που έχουνε πει και άλλοι µουσικοί: το trap είναι το σκυλάδικο της ραπ. Γιατί εκτός από την τραπ υπάρχει ραπ. Οι ράπερ θεωρώ ότι είναι σύγχρονοι ποιητές. Είναι άνθρωποι που βάζουνε πολλές λέξεις σε ένα τραγούδι, λέξεις οι οποίες έχουνε νόηµα, έχουν αντίσταση µέσα τους. Υπάρχει αξιοπρέπεια µέσα σε αυτά που γράφουνε. ∆υστυχώς, όµως, σε όλα τα είδη και σε όλους τους κλάδους υπάρχει και το trash. Οπότε θεωρώ ότι το τραπ είναι trash, µία µόδα η οποία εύχοµαι, όπως όλες οι µόδες, να είναι περαστική.

•Σε µία τέτοια εποχή που δεν λείπουν τα προβλήµατα από πού αντλείτε αισιοδοξία;

Κυρίως από την οικογένειά µου. Κυρίως από τη νέα γενιά, από τα παιδιά µου, τα οποία τα βλέπω να παλεύουνε και αυτά να πάρουν τη θέση τους στη ζωή. Τη ζωή που ονειρεύονται αυτά, όχι αυτά που τους λέµε εµείς ότι είναι καλά για αυτά. Γιατί το έχουµε γενικότερα ως γονείς όλοι µας, να έχουµε µία νουθεσία ως προς τα παιδιά µας για το καλό τους πάντα, λες και ξέρουµε καλύτερα.

•Κι ως προς τα όνειρά τους πολλές φορές…

Κυρίως ως προς τα όνειρα, αλλά τα όνειρα δεν πρέπει να δεσµεύονται από κανέναν και για τίποτα. Τα όνειρα πρέπει να είναι ελεύθερα και να κάνει κανείς τα πάντα για να τα πετύχει, εφόσον θα τον κάνουν ευτυχισµένο.

•Η ευαισθησία είναι δύναµη ή αδυναµία;

«Η ευαισθησία είναι δύναµη. Θαυµάζω τους ευαίσθητους ανθρώπους, που δεν κρύβουνε τα συναισθήµατά τους, δεν κρύβουν τις προθέσεις τους και είναι ειλικρινείς. Η ευαισθησία είναι ένα σπουδαίο προτέρηµα, γιατί µόνο εάν έχεις ενσυναίσθηση και ευαισθησία µπορείς να νοιαστείς για τον διπλανό σου».

•Έχετε µεγαλώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά έχετε επιλέξει να ζείτε στην ενδοχώρα του νοµού Χανίων, κόντρα θα λέγαµε στην τάση που θέλει τις νέες οικογένειες να κινούνται προς τα αστικά κέντρα. Αισθάνεστε ότι έχει δικαιωθεί αυτή η επιλογή σας; Συχνά οι καλλιτέχνες αναζητούν τα κέντρα για να βρίσκονται και µε άλλους συναδέλφους τους, να γίνονται οι ζυµώσεις για τη δουλειά τους.

Αισθάνοµαι 100% δικαιωµένος γιατί ο νεαρός που ήµουνα κάποτε ονειρευόµουν ένα σπίτι σε ένα χωριό µε την οικογένειά µου, µες στο πράσινο, µε ηρεµία και καθαρό αέρα. Αυτή η µετάβαση είχε µια µαγική διαδροµή µέσα στην οποία είδα να εξελίσσοµαι και εγώ ως άνθρωπος και να ανακαλύπτω πράγµατα που δεν τα είχα γνωρίσει —είτε αυτό έχει να κάνει µε κοινωνικές σχέσεις είτε µε τοπία όµορφα, τα οποία ξαφνικά γίνονται δικά σου, γίνονται καθηµερινότητά σου, γίνονται ο καµβάς, ο πίνακας της ζωής σου. Από εκεί και πέρα όσον αφορά την τραγουδοποιία και τις ζυµώσεις που γίνονται στα αστικά κέντρα σε σχέση µε την ανέλιξη των καλλιτεχνών, για µένα δεν έχει να κάνει. Η αφετηρία είναι ίδια για όλους. Προσωπικά έχω επιλέξει το δρόµο να γράφω τραγούδια και να προσπαθώ να εκφραστώ µέσα από αυτά και να ακουστούν περισσότερο, να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους. Μέσα σε αυτό που κάνω εγώ είµαι ευτυχισµένος για τα βήµατα που έχω κάνει. Χαίροµαι που ξεκίνησα από το χωριό, από τον Αλικιανό του ∆ήµου Πλατανιά, το όνειρο που είχα από µικρό παιδάκι, το οποίο το έκανα επάγγελµα το 2015 και πορεύοµαι µέχρι σήµερα. Και να σας αποκαλύψω ότι ο λόγος που το έκανα επάγγελµα ήταν ο θάνατος του πατέρα µου. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξαναπεί ποτέ.

•Είναι µία οριακή στιγµή αυτή στη ζωή κάθε ανθρώπου. Οπότε φαντάζοµαι ότι είδατε και τη ζωή διαφορετικά.

Είχα δει τη ζωή διαφορετικά κι από µικρότερος γιατί δυστυχώς είχαµε και την απώλεια της µητέρας µου όταν ήµουνα πιο µικρός. Εκεί είπα ότι —όσο οξύµωρο και αν ακούγεται κι όση αγάπη κι αν του έχω, όπου και αν βρίσκεται εκείνος— ελευθερώθηκα ως άνθρωπος και µπορώ να κάνω το όνειρό µου πραγµατικότητα. Και το λέω για πρώτη φορά, είναι από αυτά που δεν εκφράζω, αλλά σας ευχαριστώ που µού το βγάλατε να το εκφράσω.

*Ολόκληρη η συνέντευξη στο podcast των «Χανιώτικων νέων» «∆ιαδροµές στην τέχνη». Ακούστε το Podast ΕΔΩ.

Η συναυλία

Το Σάββατο 7 Μαρτίου, στις 20:30 το βράδυ, ο Μάνος Τρυπιάς και ο Αυτοσχέδιος Μηχανισµός παρουσιάζουν στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη τη µουσική παράσταση «Όσα Μένουν».

Σε έναν χώρο ιστορίας και πολιτισµού, η µουσική συναντά τον λόγο, τη µνήµη και την ευθύνη της τέχνης απέναντι στον άνθρωπο.

Συµµετέχει η Άννα Αβαράκη.

Οι θέσεις είναι περιορισµένες (70).

Είσοδος: 10€

Για κρατήσεις: 6980876426 ή µήνυµα µέσω Facebook / Instagram

https://www.facebook.com/manos.tripias

https://www.instagram.com/manostripias/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.