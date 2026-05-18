Μάνες, µνήµες, ιστορία…

«Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι αγώνας της µνήµης ενάντια στη λήθη»

[Μίλαν Κούντερα (1929-2023), «Το Βιβλίο του Γέλιου και της Λήθης», 1979]

…ΕΡΧΟΝΤΑΙ στ’ αυτιά µου γλυκύτατοι ψίθυροί σου. Λέω πως προσπαθείς να µου µιλήσεις από ε κ ε ί που βρίσκεσαι. Σε νιώθω στις σελίδες των βιβλίων µου, κρυµµένη πίσω απ΄τις κουρτίνες στο πρώτο ανοιξιάτικο σάλεµα, στο φτεροκόπηµα των περιστεριών, στα αναστατωµένα όνειρά µου. Άλλοτε πάλι, γίνεσαι πνοή του χρόνου που διαπερνά τα κλαδιά της γέρικης καρυδιάς µας στο χωριό και φτάνεις µέχρις εδώ χαϊδεύοντάς µε τρυφερά.

Α! ΡΕ ΜΑΝΑ! Με καλείς πάντα µε εκείνο το αργόσυρτο, «Σταύρη-η-η-η…!», που για µένα, αιώνιο παιδί, σήµαινε να είµαι σιµά σου· όπου κι αν ήµουν, όπου κι αν ήσουν… Κι εκείνο το γεµάτο παράπονο, «Έκιτι, γιάβρουµ!…»; Μ΄αυτο το δίλεκτό σου έδινες νόηµα στην πολύπαθη ζωή σου συνοψίζοντας βάσανα, κατατρεγµούς, καηµούς, αδικοσκοτωµούς… Η αχώ τού «Καηµένο µου, παιδί!» µε συγκλονίζει… Αναποδογύρισαν όλα πολλές φορές στα µικράτα σου: τσέτες, τσανταρµάδες, Κεµάλ και Τοπάλ Οσµάν να σκοτώνουν αλύπητα στον Πόντο, Τάγµατα Εργασίας (Amele Taburları), αντάρτικο στο βουνό µε προσδοκίες, ατέλειωτες νυχτερινές πορείες προς τη Μεγάλη Πατρίδα-την Ελλάδα. Ένα ταξίδι, «πορπατηχτά», όπως µού’ λεγες, από τη Μπάφρα του Πόντου στη Βηρυτό, στα 1923· κι από εκεί, µε σαπιοκάραβα στον Πειραιά, έπειτα εγκατάσταση στη Μακεδονία στα τουρκοχώρια της ανορθόδοξης “υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσµών” του Ελ. Βενιζέλου. Και πριν προλάβεις να ανασάνεις, να πάλι ο πόλεµος (1)…

ΑΠ’ ΤΗ ζεστή λαλιά σου, αυτό που µε περιβάλλει -αύρα και θυµίαµα- είναι το τραγούδι σου. Που, στα ποντιακά ή τα «καραµανλίδικα»,* µίλαγε για ανεκπλήρωτα όνειρα, αγάπες, χυµένο «γαίµα», αγίους του Πόντου. Σε θυµάµαι στη Βάθη-Κιλκίς να τραγουδάς την ώρα που κατακαλόκαιρο «τιζεύαµε» (περνούσαµε) τα καπνά: λίγο φαί, λίγο νερό από τη στάµνα και δουλειά, πολλή δουλειά µε τις χοντρές µεταλλικές βελόνες. «Πασταλιάζαµε» (µικροστίβαγµα) τα καπνά, τα περνάγαµε σε σπάγκους, τα βάζαµε σε «βαγόνια» (ξύλινες ηλιοαπλώστρες). Πάντα µε το τραγούδι σου, πάντα µε το φόβο µη βραχούν κι αχρηστευθούν µε τα καλοκαιρινά µπουρίνια του άστατου µακεδονίτικου καιρού…

ΛΑΤΡΕΥΑ το συναξάρι του «Αη-Αλέξη», του Ανθρώπου του Θεού. Το µόνο που κατάφερα να ηχογραφήσω, έστω και λίγο. Κάθε φορά που έπιανες τον πικραµένο βίο του πεισµατάρη εκείνου Αγίου που άντεξε τα πάντα αρνούµενος τα πάντα, βυθιζόµουν µαζί σου στις έννοιες πίστη, αγάπη, καρτερικότητα· τι Θεός, τι θάνατος, τι ζωή. Αν και αγράµµατη, γνώριζες απ’έξω όσα σου τραγούδαγε η γιαγιά Παρθένα. Αχ! Εκείνα τα λυπηµένα τραγούδια για τις παλιές πατρίδες, Μπάφρα, Σινώπη, Σαµσούντα, Τραπεζούντα… Αυτό ήταν το µεγαλείο σου! Τα ελληνικά σου ήταν σπασµένα, όµως ο ήχος της φωνής σου είχε έναν πλούτο ηχητικών χρωµάτων. Οι συσπάσεις του προσώπου σου, µε µια πολλαπλασιαστική θεατρικότητα, τα έλεγαν όλα. Τι νόηµα θα είχαν οι λέξεις; (2)

ΝΑΙ, ΜΑΝΑ! Τα πρόσωπα «φεύγουν», µα έρχονται και ξανάρχονται στη µνήµη, σαν παλίρροια. Στους δίσεκτους πανδηµικούς και, ανοήτων πολέµων, καιρούς, δικαιώνεσαι για όσα πάσχιζες να χωρέσεις στην ψυχή µου… Μαυροντυµένη, µαυροµαντιλούσα, σε ρώταγα επίµονα για κείνο το αδελφοκτόνο µακελειό των χρόνων 1946-1949 στα µέρη µας. Μα, τι σόι Έλληνες ήταν οι “κόκκινοι”, που για το τίποτε έκαιγαν και σκότωναν; Η ιστορία, έλεγες, θα τα φανερώσει κάποτε όλα! Ναι, αλλά την «Ιστορία» τη γράφουν και την ξαναγράφουν οι κυρίαρχες ιδεολογικά τάξεις: αυτοί που εξουσιάζουν το τώρα εξουσιάζουν και το χθες παρουσιάζοντάς το µάλιστα, όπως τους βολεύει! Και κυρίαρχη «εξουσιαστική» τάξη στην Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες. είναι η λεγόµενη «αριστερή διανόηση» µε τις ευλογίες όλων των µεταπολιτευτικών φοβικών κυβερνήσεων.

ΝΑΙ, ΜΑΝΑ! Μπορεί µνήµη και ιστορία να αναφέρονται στο ίδιο παρελθόν, όµως ποτέ δεν έχουν τους ίδιους στόχους: άλλα κρατά η µνήµη των ανθρώπων που βίωσαν όπως εµείς τα φοβερά γεγονότα, άλλα προβάλλουν οι ιστορικοί. Κι όπως λέγεται, «ο Θεός δεν αλλάζει το παρελθόν, όµως το αλλάζουν οι… ιστορικοί!» Αν µερικές φορές µνήµη και βιωµατική ιστορία συναντηθούν, είναι τυχεροί οι αναγνώστες· γιατί µόνο τότε µαθαίνουν ακριβώς πώς έγιναν τα γεγονότα. Το παρελθόν δεν πηγάζει από υποθέσεις, δεν προκύπτει από «διατεταγµένη» κατά το δοκούν γραφή, όπως συµβαίνει σήµερα µε το ΚΚΕ: πηγάζει από αληθινά βιώµατα και µαρτυρίες (ντοκουµέντα) που επί τούτου «έγκυροι» µελετητές, παρουσιαστές ή «λογοτέχνες» αποσιωπούν όταν δεν ταιριάζουν µε την «αλήθεια» του κόµµατος!

… ΚΑΙ ΧΘΕΣ των Ψυχών (…) ήσουν πλάι µου στην εκκλησιά των Αγίων Αναργύρων. ∆εν µπόρεσα, δεν πρόλαβα, δεν το αξιώθηκα να κλείσω τα µάτια σου! Το έπραξαν η αδελφή µου η Σεβαστή, η Κίτσα η νύφη µας, τα εγγόνια- ο Σάββας κι ο Γιώργος, τα ανίψια σου. Αναθιβάνω όµως κάποιες πικρές κουβέντες σου:

-∆εν θα λυτρωθείς ποτέ, όσο τριγυρίζεις στα ληµέρια των πληγών σου·

-Αν θέλεις ήρεµη ζωή, µη κρατάς µέσα σου τις κακίες των άλλων·

–Κατανοώντας τους άλλους, κατανοείς καλύτερα τον εαυτό σου·

-∆έξου πως µπορεί και οι άλλοι να έχουν κάποιο δίκιο….

ΣΙΓΟΥΡΑ η συγχώρεση δεν αλλάζει το παρελθόν, αλλάζει όµως αυτόν που συγχωρεί. Ανέκαθεν πίστευα πως µνήµη ναι, λήθη όχι. Γιατί, όσοι δεν θέλουν να θυµούνται το παρελθόν, ξαναπέφτουν στα ίδια ή και χειρότερα γεγονότα Παλαιότερα, αυτοί που αγνοούσαν το βάρος της βαρβαρότητας του ελληνικού ανταρτοπόλεµου στον παιδικό ψυχισµό µας, µε ρωτούσαν επίµονα και µε θράσος, αν σε συγχώρεσα που µε έβαλες στις παιδοπόλεις της “Βασιλικής Πρόνοιας”. Μα, είναι δυνατόν να ρωτούν κάτι τέτοιο, ενώ εγώ, όπως και όλα τα παιδιά των παιδοπόλεων, οφείλουµε εφόρου ζωής να ευγνωµονούµε τον ελληνικό λαό και τους εµπνευστές των παιδοπόλεων; ∆εν µας σώσανε κυριολεκτικά από το θάνατο; ∆εν µας κάνανε αυτό που είµαστε; Ποιος φαντάζεται σήµερα τη µεγάλη πείνα του τότε, τη φτώχεια, τη µιζέρια, το άγριο παιδοµάζωµα των κόκινων, την αγραµµατοσύνη των ανθρώπων, το θάνατο, αν δεν υπήρχαν εκείνες οι οάσεις- οι παιδοπόλεις;

Α! ΡΕΜΑΝΑ! Με τη βαθιά σου πίστη στο Θεό έλπιζες στο καλύτερο. Που δεν έφτασε ποτέ. Και σήµερα έχουµε ανθρωποβόρους πολέµους: πύραυλοι, αεροπλάνα, «έξυπνες» βόµβες, drones εναέρια και υποθαλάσσια, στοχευµένες δολοφονίες ηγετών, βλήµατα “υψίστης ακρίβειας”, ένα χάος. Έχουµε προσφυγιά, ερείπια, ορφάνια. Λες κι όλα ξαναρχίζουν από εκεί που σταµάτησαν, πριν 80 χρόνια! (15-5-26)

καραµανλίδικα: Σε τουρκική φωνητική γλωσσα (από το 1718) µε ελληνικά στοιχεία, εκκλησιαστικά και λογοτεχνικά έργα (Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη, “Αλέξιος, ο Άνθρωπος του Θεού”, “Η Θυσία του Αβρααµ” κ.ά., γραµµένα για τους τουρκόφωνους Ορθόδοξους χριστιανούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Οι Νεότουρκοι, το 1914 απαγόρευσαν ολοσχερώς την ελληνική γλώσσα.

Σηµειώσεις:

-(1) Σίµος Λιανίδης, «Καλαµαριά» (Ποντιακή Εστία, 1971):

“Μαύρη κατάρα τὸ ξερίζωµα/ἀπ᾿ τῆς πατρίδας τὶς φωλιές,

τῆς προσφυγιᾶς ὁ δρόµος τραγικὸς/ κι᾿ ἀβάσταγος καηµὸς καὶ θρῆνος (…).

-(2) Ελάχιστο αφιέρωµα στην πόντια µάνα µου και στην 19 Μαϊου (Ηµέρα Μνήµης Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισµού), η αναδηµοσίευση (επικαιροποιηµένου) αποσπάσµατος απ’ το βιβλίο µου “Τα παιδοπολίτικα-από την απώλεια στην καταλλαγή” , Χανιά, 2023.