1 από 7

Από τις 2 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου 2026, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών φιλοξενεί την έκθεση «Manara και Fellini: Όνειρο και Σχέδιο», µια παρουσίαση έργων του Μίλο Μανάρα που δηλώνουν τη βαθιά συνεργασία µεταξύ του θρυλικού σκηνοθέτη και του δασκάλου των κόµικς, τόσο σε πραγµατοποιηµένα, όσο και ηµιτελή πρότζεκτ. Η έκθεση, επιµεληµένη από το Napoli Comicon, διοργανώνεται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία µε το Comicdom CON Athens, και εντάσσεται στις προφεστιβαλιστικές δράσεις για τα 20 χρόνια το Comicdom.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη 2 Απριλίου στις 18:30 µ.µ. στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Πατησίων 47), µε την παρουσία του σπουδαίου δηµιουργού Μίλο Μανάρα, για γνωριµία µε το κοινό και συζήτηση για την Τέχνη και τη διαδροµή του. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Μυρτώ Τσελέντη, συγγραφέας και συντάκτρια του Comicdom Press και συνεργάτιδα του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και ∆ηµιουργίας.

Η ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση παρουσιάζεται ως ονειρικό αφιέρωµα στον κινηµατογράφο µέσω της τέχνης των κόµικς και χωρίζεται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες:

– Ταξίδι στο Tulum: Ένα σουρεαλιστικό ταξίδι στο Μεξικό αναζητώντας τον απόκρυφο Carlos Castaneda. ∆ηµιουργήθηκε αρχικά ως σενάριο για την εφηµερίδα Corriere della Sera και µετατράπηκε σε κόµικ από τον Μανάρα, µε τον Φελίνι, τον Βιντσένζο Μόλικα και τον Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι, σε µια περιπέτεια που αναµιγνύει ευφυώς πραγµατικότητα και όνειρο, χαρακτηριστικό γνώρισµα του φελλινιανού κινηµατογράφου.

– Το Ταξίδι του G. Mastorna, γνωστού ως Fernet: Πρότζεκτ που προοριζόταν για το περιοδικό Il Grifo ενώ το πεπρωµένο του καθορίστηκε το 1992 από ένα τυπογραφικό λάθος: η λέξη «τέλος» τυπώθηκε αντί για «συνέχεια». Ο Φελίνι, γνωστά απρόθυµος να ολοκληρώνει τα έργα του, ερµήνευσε το λάθος ως οιωνό και διέκοψε την αφήγηση. Η έκθεση ανασύρει αυτό το ηµιτελές κεφάλαιο.

– Οι Εικονογραφήσεις για την Costa Atlantica: Αφιερωµένο στις µεγάλες πρωτότυπες εικονογραφήσεις που δηµιούργησε ο Manara το 2000 για το πλοίο Costa Atlantica. Τα έργα συγκεντρώθηκαν αργότερα στο πορτφόλιο «Milo Manara: Fellini», αποδεικνύοντας την εκπληκτική ικανότητα του καλλιτέχνη να απορροφά και να επανερµηνεύει τον οπτικό κόσµο του σκηνοθέτη.

– ∆ιαφήµιση: Ένας φόρος τιµής και ταυτόχρονα µια έντονη καταγγελία κατά της εισχώρησης της τηλεοπτικής διαφήµισης. Σε αυτή τη σύντοµη ιστορία οκτώ σελίδων, µέσω του φελινικού Casanova, ο Μανάρα εκφράζει πλήρη στήριξη στις κριτικές θέσεις του δασκάλου ενάντια στη «δικτατορία» των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, χρησιµοποιώντας το κόµικ ως µέσο για ένα ισχυρό κοινωνικό µήνυµα.

Με την έκθεση θα έχουµε αυτή τη µοναδική ευκαιρία εισέλθουµε µέσα στο έργο δυο γιγάντων της ιταλικής τέχνης και να κατανοήσουµε πώς κατάφεραν να υπερβούν τους περιορισµούς των εκφραστικών τους µέσων, αφήνοντας µια πολιτιστική κληρονοµιά αξιοθαύµαστης οπτικής και αφηγηµατικής δύναµης.

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΤΖΙΟ

Η έκθεση συµπίπτει µε την κυκλοφορία ενός εµβληµατικού έργου του Μίλο Μανάρα, στα ελληνικά, µια σύµπραξη των εκδόσεων Chaniartoon Press και DocMZ Publishing. Συγκεκριµένα την ίδια ηµεροµηνία θα κυκλοφορήσει το έργο µε τίτλο «Καραβάτζιο», το οποίο αποτελεί την µεταφορά της βιογραφίας του Ιταλού ζωγράφου, σε κόµικς, µε ένα αριστοτεχνικό σχέδιο που ξεδιπλώνει το βάθος των σχεδιαστικών και σκηνοθετικών ικανοτήτων του µεγάλου δηµιουργού. Αν και αρχικά το έργο κυκλοφόρησε σε δύο τόµους, στα ελληνικά θα βγει σε έναν ενιαίο πολυτελή τόµο, µε σκληρό εξώφυλλο. ∆ιαβάζουµε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου για τον Καραβάτζιο πως ήταν ευαίσθητος, παρορµητικός, ηδονιστής και καβγατζής, και έγινε ένας από τους µεγαλύτερους ζωγράφους στην ιστορία. Η αιχµή του πινέλου του σκάλισε φως και σκιά, δηµιουργώντας αξέχαστα έργα εξαιρετικού ρεαλισµού. Τέσσερις αιώνες αργότερα, µια άλλη ιδιοφυΐα του ιταλικού σχεδίου, ο Μίλο Μανάρα, του αποτίει φόρο τιµής µε ένα graphic novel που θα περάσει στην ιστορία. Το βιβλίο θα κάνει την πρώτη του εµφάνιση στην έκθεση του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, και λίγες µέρες µετά θα κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

