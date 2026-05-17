Μάλεμε: Εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης

Οι επετειακές ετήσιες εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης άρχισαν το απόγευμα του Σαββάτου στον ιστορικό χώρο του αεροδρομίου Μάλεμε. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή πεζή επίσκεψη στο Ύψωμα 107 στη Βλαχερωνίτισσα, στο Γερμανικό Νεκροταφείο και στον Υστερομινωικό Θολωτό Τάφο στο Μάλεμε.

Η εκκίνηση δόθηκε στις 16:20’ το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μάλεμε με επιστροφή στις 18:00 Η εκδήλωση πλαισιωνόταν από την ομάδα “Μάχης της Κρήτης”, του Πολιτιστικού Συλλόγου “Το Ρόδο”, ομάδα ριζιτών από τους Λάκκους και χορωδία από τον Αλικιανό.

Κεντρικός ομιλητής για τα ιστορικά ντοκουμέντα του Μαΐου 1941 και όχι μόνο που ο ουρανός του Μάλεμε σκοτείνιασε από αμέτρητα σμήνη βομβαρδιστικών αεροπλάνων “στούκας” και μεταγωγικών αεροσκαφών “Γιούγκερς” για ρίψεις προσεδαφισης επιλέκτων καταδρομέων ναζί, ήταν ο αντιστράτηγος ε.α. Δημοσθένης Βιτετζάκης με θέμα: “Η Μάχη της Κρήτης και η κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε”.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μανταλένα Χωραφάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών Κυδωνίας η αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους τόνισε: “Η αποψινή εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων για τον εορτασμό της επετείου των 85 χρόνων από την έναρξη της Μάχης της Κρήτης και είμαστε εδώ για να θυμηθούμε τα ιστορικά γεγονότα αλλά και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που προέταξαν το καθήκον για την πατρίδα αφήνοντας πίσω τους μια παρακαταθήκη γενναιότητας και πατριωτισμού”. Η ίδια διάβασε χαιρετισμό του δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη που απουσίαζε εκτός Κρήτης με αντικαταστάτη του τον αντιδήμαρχο Στέλιο Δημητρογιαννάκη ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του υπογράμμισε. “ Η Μάχη της Κρήτης είναι η πιο παράδοξη μάχη όλων των εποχών καθώς οι πρ΄λογονοί μας με ότι όπλα είχαν μπροστά τους και εργαλεία γεωργικά ακόμα και πέτρες άνδρες γυναίκες και παιδιά αντιστάθηκαν σθεναρά απέναντι στον πάνοπλο κατακτητή με τις επίλεκτες μονάδες του που προσεδαφιστηκαν στο νησί μας”.

Την περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Σοφία Μαλανδράκη – Κρασουδάκη η οποία σημείωσε ότι “ μια ξεχωριστή δράση σήμερα με ιδιαίτερη σημασία στον χώρο του αεροδρομίου του Μάλεμε το οποίο συνοδευόταν από περίπατο σε ιστορικά σημεία όπως είναι το στρατηγικό μέρος 107, δίνοντας έτσι μια άλλη άποψη τη στιγμή που και ο ομιλητής μας ήταν στρατιωτικός και θα αναφερθεί για τα γεγονότα που συνέβησαν την εποχή εκείνη”.

Η ΟΜΙΛΙΑ

Πολυσέλιδη και λεπτομερής η ομιλία των δραματικών γεγονότων της Μάχης της Κρήτης από τον ε.α. αντιστράτηγο Δημοσθένη Βιτετζάκη ο οποίος μεταξύ άλλων υπογράμμισε: “ Η μάχη της Κρήτης υπήρξε καθοριστική για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί η ηρωική αντίσταση που συνάντησαν οι δυνάμεις της τρομερότερης πολεμικής μηχανής που είχε γνωρίσει ως τότε ο κόσμος, παρά τη γενναιότητα με την οποία πολέμησαν οι ελληνικές και οι συμμαχικές δυνάμεις και την τελευταία αντίσταση του κρητικού λαού, προκάλεσε καθυστέρηση έξι εβδομάδων στην υλοποίηση του σχεδίου “Μπαρμπαρόσα” που αφορούσε την εισβολή και κατάληψη της Σοβιετικής Ένωσης. Η μάχη της Κρήτης δεν ήταν ένα απλό περιστατικό στην ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά εκείνο που κατέδειξε τη δύναμη της κρητικής ψυχής, το μεγαλείο της και έδωσε ηρωισμό στην αντίσταση με βαρύ τίμημα για ολόκληρο το νησί. Η μάχη της Κρήτης συγκλόνισε, συγκίνησε, αναθάρρησε τον κόσμο που μαχόταν τις δυνάμεις του Άξονα και έκανε τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της εποχής να υμνησουν την αντίσταση των Κρητικών και τη σημασία εκείνης της γιγαντομαχίας…”.