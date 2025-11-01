menu
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά την επίθεση με βόμβα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά είναι ο απολογισμός του Μακελειού που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στα στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της τοπικής εφημερίδας Πατρίς, τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, τέσσερις σοβαρά και κάποιοι μεταφέρονται με ελαφρά τραύματα στα Κέντρα Υγείας της Περιοχής.

Δύο οικογένειες πήραν τα όπλα, που είχαν εδώ και χρόνια προστριβές, και άνοιξαν πυρ η μία εναντίον της άλλης σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα.

Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες είναι και ανήλικα παιδιά και γυναίκες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης πρόκειται για μητέρα και κόρη της μίας οικογένειας και ο γιος της δεύτερης.

Τραυματίες είναι περίπου 15 άτομα εκ των οποίων τα τέσσερα σοβαρά.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομείο και κέντρα Υγείας προκειμένου προκειμένου να είναι ξεχωριστά οι οικογένειες.

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στο ΠΑΓΝΗ υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερες από 2.000 σφαίρες έπεσαν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και αστυνομικοί που έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο αιματοκύλισμα.

Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ.

Ο «πόλεμος» μεταξύ μελών των δύο οικογενειών μεταφέρθηκε στο φαράγγι Βοριζίων. Σύμφωνα με κατοίκους των γύρω περιοχών ακούν τους πυροβολισμούς μέσα από το φαράγγι.

