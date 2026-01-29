menu
15.4 C
Chania
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

ΜΑΙΧ: Επίσκεψη γ.γ. υπουργείου Δικαιοσύνης και δικηγόρων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) επισκέφθηκαν σήμερα 29/1/2026, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πέλοπας Λάσκος, ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Χασλαρίδης, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κα Αγάπη Μικρού και ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Χαράλαμπος Ζολινδάκης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων ξεναγήθηκαν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για το εύρος των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΜΑΙΧ, καθώς και για τον ρόλο του ως διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης και επιστημονικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία και τις υποδομές του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου, το οποίο φιλοξενεί ετησίως σημαντικό αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών δράσεων, συμβάλλοντας δυναμικά στην εξωστρέφεια του Ινστιτούτου και στην ενίσχυση της τοπικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, αφήνοντας πρόσφορο έδαφος για τη διερεύνηση ενδεχόμενων μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ του ΜΑΙΧ και των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων.

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως πυλώνας ακαδημαϊκής αριστείας, επιστημονικής γνώσης και διεθνούς διασύνδεσης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum