ΜΑΙΧ: Επίσκεψη γ.γ. υπουργείου Δικαιοσύνης και δικηγόρων

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) επισκέφθηκαν σήμερα 29/1/2026, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πέλοπας Λάσκος, ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Χασλαρίδης, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κα Αγάπη Μικρού και ο Γενικός Γραμματέας του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Χαράλαμπος Ζολινδάκης.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων ξεναγήθηκαν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για το εύρος των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΜΑΙΧ, καθώς και για τον ρόλο του ως διεθνούς κέντρου εκπαίδευσης και επιστημονικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία και τις υποδομές του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου, το οποίο φιλοξενεί ετησίως σημαντικό αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών δράσεων, συμβάλλοντας δυναμικά στην εξωστρέφεια του Ινστιτούτου και στην ενίσχυση της τοπικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, αφήνοντας πρόσφορο έδαφος για τη διερεύνηση ενδεχόμενων μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ του ΜΑΙΧ και των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων.

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων συνεχίζει να επιτελεί τον ρόλο του ως πυλώνας ακαδημαϊκής αριστείας, επιστημονικής γνώσης και διεθνούς διασύνδεσης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους.