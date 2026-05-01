Μαγιού λουλούδια εµάζωξα

στεφάνι να σου πλέξω

να το κρεµάσω αµοναχός

στη πόρτα σου απ’ έξω.

Να το κρεµάσω και ευχές,

σε σένα εγώ να δώσω

Κι απείς να φύγω µη µε ιδείς

σα το κερί ας λιώσω.

Και σαν ανοίξεις και το ιδείς,

µη το πετάξεις πέρα

Γιατί για σένα τό φτιαξα,

µε της καρδιάς τη χέρα.

Κι είναι στεφάνι της ψυχής

κι αγάπης ποµινάρι

αφού εσύ µε πέταξες

για αλλουνού τη χάρη.

∆ε σου ζητώ µέρα Μαγιού

αγάπη να µου δώσεις

Έστω µονάχα µια στιγµή

οίκτο για µε να νιώσεις.

Να νιώσεις οίκτο για καρδιά

που σ αγαπά ακόµη

Κι όσο αναπνέει και θα ζει

δε θα αλλάξει γνώµη.

Αν θέλεις το στεφάνι µου

άφηστο εκεί να λιώσει

Ωσότου µέσ’ στα βάσανα

κι η ζήση µου τελειώσει .