Μάγχη: Βρετανικές δυνάμεις αναχαίτισαν πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν σήμερα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη Μάγχη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, στην επιχείρηση αναχαίτισης του σκάφους SMYRTOS συμμετείχαν κομάντος του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).

Το σκάφος θα παραμείνει στα ανοικτά των νότιων ακτών ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι οι ενέργειες επιβολής του νόμου στα βρετανικά χωρικά ύδατα έγιναν σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναχαιτίσουν το πετρελαιοφόρο.

«Αυτή η επιτυχής επιχείρηση καταφέρει ένα ακόμα πλήγμα στη Ρωσία και υπενθυμίζει σε αυτούς που τροφοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία ότι δεν θα τους αφήσουμε να κρυφτούν», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανάρτηση στο Χ.