«Μαχητές αλληλεγγύης» στη Σούδα

Γιάννης Λυβιάκης
0

Μαθήµατα από οκτώ σχολές µε ελεύθερη είσοδο για τον κόσµο

Γνωριµία µε τις πολεµικές τέχνες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν οι Χανιώτες το διήµερο του Σαββάτου και της Κυριακής 18 και 19 Οκτωβρίου.

Το διήµερο οργανώνεται από τους «Μαχητές Αλληλεγγύης», κατά τις ώρες από τις 11 το πρωί έως τις 2 το µεσηµέρι και από τις 6 το απόγευµα έως τις 9 το βράδυ στο Κλειστό Γήπεδο Σχολές, µε ελεύθερη είσοδο.

Εκεί, διαφορετικές σχολές πολεµικών τεχνών και συστηµάτων αυτοάµυνας των Χανίων θα παρουσιάσουν στο κοινό ένα πρωτοποριακό δρώµενο µε ελεύθερα δωρεάν µαθήµατα, για να έρθουν σε επαφή παιδιά και µεγάλοι µε τις πολεµικές τέχνες.

Οπως µας λέει ο δάσκαλος Aikido, 5 Dan της Aikikai Tokyo, Tiziano Calabrese,

«θα έχουµε πρωί και απόγευµα ανοιχτά µαθήµατα, οκτώ σχολές Πολεµικών Τεχνών των Χανίων από τις 11 έως τις 2 το µεσηµέρι και από τις 6 έως τις 9 το βράδυ και τις δύο µέρες.

Ταυτόχρονα θα γίνουν ανοιχτά µαθήµατα για αρχάριους, µεγάλους και παιδιά, για να δοκιµάσουν οι Χανιώτες, διαφορετικές σχολές πολεµικών τεχνών. Η κάθε σχολή έχει διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετική προσέγγιση στο θέµα της αυτοάµυνας και των πολεµικών τεχνών».

Στο ερώτηµα για το αν στα Χανιά υπάρχει ενδιαφέρον από παιδιά και γονείς για τις πολεµικές τέχνες, απάντησε:

«Ναι, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην προηγούµενη εκδήλωση που κάναµε οι «µαχητές αλληλεγγύης» προς υποστήριξη του αθλητικού συλλόγου ατόµων µε αναπηρία: “Αρίων”, µαζεύτηκαν 17 σχολές. Το δρώµενο αυτό είναι διαφορετικό. Είναι απλά µια παρουσίαση της οµάδας: “Μαχητές Αλληλεγγύης” για να δείξουµε στο ευρύτερο κοινό διαφορετικές προσεγγίσεις για την αυτοάµυνα».

Ο ίδιος σηµειώνει ότι «οι άνθρωποι γενικά στα Χανιά έχουν µεγάλο ενδιαφέρον για πολεµικές τέχνες και αυτό φαίνεται από το ότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές σε πολλά στυλ. Στο δρώµενο θα συµµετάσχουν 8 όµως συνολικά στα Χανιά νοµίζω ότι είµαστε περισσότερες από 25 σχολές».

Τι είναι όµως οι «Μαθητές Αλληλεγγύης»;

Οπως µας λέει ο κ. Calabrese, «είναι το όνοµα που δώσαµε σε µια κοινή προσπάθεια για να µαζευτούν οι διαφορετικές σχολές των Χανίων. Είναι µια απλή οµάδα. Η σχολή µου είναι η Aikido Hania».

Για τη σχέση που µπορεί να έχουν οι πολεµικές τέχνες µε την αλληλεγγύη, ο ίδιος τονίζει:

«Οι πολεµικές τέχνες καλλιεργούν την οµαδικότητα, δηλαδή το αίσθηµα του ανήκειν, που αποτελεί το πρώτο και σηµαντικότερο βήµα προς την αλληλεγγύη. Η δική µου προσπάθεια είναι να επεκτείνω αυτό το αίσθηµα οµαδικότητας πέρα από τα όρια των επιµέρους σχολών µας, ώστε να νιώσουµε όλοι µέρος κάτι µεγαλύτερου».

Στην εκδήλωση, «διαφορετικές σχολές πολεµικών τεχνών και αυτοάµυνας των Χανίων παρουσιάζουν τις τέχνες τους σε ένα πρωτοποριακό δρώµενο στο Κλειστό Γήπεδο Σούδας. Παιδιά και µεγάλοι συµµετέχουν δωρεάν στα µαθήµατα. Οι “Μαχητές Αλληλεγγύης” καθοδηγούν το κοινό σε ένα ταξίδι στις αρχαίες και σύγχρονες πολεµικές τέχνες».
Συµµετέχουν: Aikido Chania, ΑΠΤΑ Ακαδηµία Πολεµικών Τεχνών Ακρωτηρίου, Capoeira Chania-Crete, Ελληνική οµοσπονδία Κέντο Ιάιντο Ναγκινάτα, Gracie Barra Crete, Greece, Krav Maga Chania, Speedforce Mixed Martial Arts Chania, Zoumadakis Aris Team.

Η εκδήλωση γίνεται µε την υποστήριξη του Περιφερειακού Τµήµατος Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στην εκδήλωση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει ταυτόχρονα διαφορετικές Σχολές και να δοκιµάσει τα διαφορετικά συστήµατα συµµετέχοντας ενεργά στα µαθήµατα που προσφέρονται δωρεάν.

