Μάχη της Κρήτης: Το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων

Ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Χανίων το αναλυτικό πρόγραμμα για τις επετειακές εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2026

• 11:00 – Ιερά Μονή Γουβερνέτου Ακρωτηρίου – Μνημείο Πεσόντων

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

• Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από Εκπρόσωπο της Κοινότητας του Ακρωτηρίου

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Ιερά Μονή Γουβερνέτου

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2026

• 11:00 – Δήμος Καντανου-Σελινου – Μνημείο Εκτελεσθεντων – Παλαιοχωρα

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος

• Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Παραδοσιακού Συλλόγου Σελίνου, κ. Νικόλαο Αποστολάκη

• Ριζίτικο τραγούδι από τον Πολιτιστικό-Παραδοσιακό Σύλλογο Σελίνου

• Παραδοσιακό κέρασμα από τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Διοργάνωση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου

• 19:00 – Λιμανάκι Νέας Χώρας – Μνημείο Πεσόντων Κατοίκων της Νέας Χώρας

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

• Ομιλία με τίτλο «Ο Κρητικός λαός μπροστά στον κατακτητή: Η Μάχη της Κρήτης» από τον κ. Γιάννη Σκαλιδάκη, Δρ. Ιστορίας, Διδάσκων Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

• Ριζίτικο τραγούδι από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Χανίων «Κρητικές Μαδάρες»

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, Φορείς Νέας Χώρας

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2026

• 11:00 – Δήμος Σφακίων – Μνημείο «Μάχης της Κρήτης» Χώρας Σφακίων

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Σφακίων, κ. Ιωάννη Ζερβό

• Ομιλία για τα γεγονότα της εποχής από τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Matthew Lodge

• Ποιήματα από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Σφακίων

• Παραδοσιακό κέρασμα από τον Δήμο Σφακίων

Διοργάνωση: Δήμος Σφακίων

• 19:00 – Δήμος Κισσάμου – Μνημείο Πεσόντων – Κόμβοσ Καλλεργιανών

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Κισσάμου, κ. Γιώργο Μυλωνάκη

• Ομιλία με τίτλο «“Ποτέ ξανά”: η μόνη κληρονομιά του πολέμου» από τον κ. Σπύρο Νταουντάκη,

Ιστορικό, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

• Ριζίτικο τραγούδι από τον Σύλλογο Ριζιτών «Η Κίσσαμος»

Διοργάνωση: Δήμος Κισσάμου

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2026

• 11:00 – Αγυιά – Μνημείο «Γολγοθά»

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

• Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή από μαθητές του Γενικού Λυκείου Νέας Κυδωνίας.

• Παραδοσιακά τραγούδια από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Νέας Κυδωνίας.

• Χορό-θεατρικό δρώμενο από τους μαθητές του Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας

• Ιστορική αναδρομή και τραγούδι από το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

• 19:00 – Δήμος Αποκορώνου – Άγιοι Πάντες – Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία»

Εις Μνήμην των Πεσόντων στις Μάχες Στύλου και Μπαμπαλή (28 Μαΐου 1941)

• Επιμνημόσυνη δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπο Κουκιανάκη

• Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία», π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη

• Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, κ. Ιωάννη Γαρεδάκη

• Ομιλία για τη Μάχη της Κρήτης και την Αντίσταση από την κα Αργυρώ Κουκιανάκη, Δικηγόρο

• Ριζίτικα τραγούδια από τον Καλλιτεχνικό Όμιλο «Ο Αποκόρωνας»

Διοργάνωση: Δήμος Αποκορώνου, Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία», Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2026

• 11:00 – Κολυμβάρι – Μνημείο Ευέλπιδων

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικός Ύμνος

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

• Ομιλία από τον Διοικητή της 5ης A/M ΤΑΞ «V Μεραρχίας Κρητών», Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Κωστάκη ΑΔΦΧ

Διοργάνωση: 5η A/M ΤΑΞ «V Μεραρχία Κρητών», Δήμος Πλατανιά

• Πέμπτη 21 Μάιου 2026 – 20:00 – Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Πρεμιέρα Ντοκιμαντέρ John Irwin

Πρώτη προβολή του 1ου επεισοδίου της σειράς ντοκιμαντέρ του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη και παραγωγού John Irwin, με τίτλο «Με τα ίδια τους τα χέρια. Γυναίκες της Κρήτης και η Γερμανική Κατοχή» [“Out of Their Own Hands: Women of Crete and the German Occupation”]. Βασισμένα σε 50 ώρες συνεντεύξεων που καταγράφηκαν σε διάστημα 20 ετών, τα 6 επεισόδια της σειράς τιμούν και υμνούν τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τις αξίες μιας γενιάς γυναικών από την Δυτική Κρήτη κατά τη διάρκεια του Β’ Π.Π. – το πώς προσαρμόστηκαν, πώς αντιστάθηκαν, επέζησαν και κράτησαν ενωμένες τις κοινότητές τους στους σκοτεινούς αυτούς καιρούς.

Το 1ο επεισόδιο διάρκειας 60 λεπτών έχει τίτλο «Οι αδελφές του Γαλατά» [“The Sisters of Galatas”], και αφηγείται την ιστορία των αδελφών Άννας, Βέρας και Δέσποινας Ταπεινάκη από τον Γαλατά, 12, 10 και 8 ετών αντίστοιχα τότε, των οποίων οι ζωές μεταμορφώθηκαν βάναυσα από την εισβολή των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Μέσα σε μια νύχτα, οι τρεις αδελφές ωθήθηκαν στον πόλεμο κι έζησαν τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις σφοδρές μάχες που διαδραματίστηκαν στους δρόμους του χωριού τους. Η παιδική τους ηλικία έληξε απότομα, καθώς έγιναν μάρτυρες θανάτου και καταστροφής, υποστήριξαν τους ντόπιους μαχητές, βοήθησαν τους Συμμάχους αιχμαλώτους πολέμου να διαφύγουν στα βουνά και, αργότερα, συμμετείχαν στις δράσεις της Αντίστασης…

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2026

• 10:30 – Φρούριο Φιρκά

• Επίσημη έπαρση Σημαιών

• Εθνικοί Ύμνοι

Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων

Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Εγκαίνια παρουσίασης νέων εκθεμάτων σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης, η οποία περιλαμβάνει:

1) Πολεμικά πλοία της Αυστραλίας που συμμετείχαν στις πολεμικές συγκρούσεις κατά τη Μάχη της Κρήτης

2) Επετειακά νομίσματα 20 cents του νομισματοκοπείου Αυστραλίας που αφορούν στις εκστρατείες στην Ελλάδα, την Κρήτη, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, στην 85η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, και στις γυναίκες της Αυστραλίας κατά τον πόλεμο

3) Φιλοτελική έκθεση του φιλοτελιστή Γιώργου Θωμαρέη με θέμα «Κρήτη 1940-1946: τα δύσκολα χρόνια πριν το ξέσπασμα του πολέμου»

Διοργάνωση: Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

• 13:30 – 42η Οδό Τσικαλαριών – Μνημείο Στρατιωτικού Εκστρατευτικού Σώματος Αυστραλών και Νεοζηλανδών (ANZAC)

Εις Μνήμην της 27ης Μαΐου 1941

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικοί Ύμνοι

• Χαιρετισμός και ομιλία από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

• Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους των Επίσημων Αρχών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσικαλαριών, Αυστραλιανή Επιτροπή Μνημείου ANZAC

• 18:30 – Γαλατάσ – Μνημείο Ελληνο-Νεοζηλανδών

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικοί Ύμνοι

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη

• Χαιρετισμοί από Εκπροσώπους των Επίσημων Αρχών της Νέας Ζηλανδίας

Διοργάνωση: Δήμος Χανίων

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΪΟΥ 2026

• 11:00 – Αλικιανοσ – Μνημείο Κερίτη

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Προσκλητήριο Πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή στη Μνήμη των Πεσόντων

• Εθνικοί Ύμνοι

• Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Πλατανιά, κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

• Ομιλία για τα γεγονότα στην περιοχή

Διοργάνωση: Δήμος Πλατανιά

• 18:00 – Σούδα – Εκδήλωση στο Συμμαχικό Νεκροταφείο

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Τιμητική Πτήση του Αεροβατικού Σμήνους “Red Arrows” και του στρατιωτικού αεροσκάφους Α400Μ της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF)

Προσέλευση επισήμων: έως 17:45

Διοργάνωση: Βρετανική Πρεσβεία στην Ελλάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2026

• 11:00 – Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χανίων – Επίσημη Δοξολογία

07:00 – 10:00 Θεία Λειτουργία

Μνημόσυνο Πεσόντων και Αναιρεθέντων της Μάχης της Κρήτης

11:00 Επίσημη Δοξολογία

Διοργάνωση: Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου, Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων