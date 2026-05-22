Μάχη της Κρήτης: Σύλλογη γραμματοσήμων εγκαινιάστηκε στο Ναυτικό Μουσείο

Μια συλλογή γραμματοσήμων με τα 8 πολεμικά πλοία της Αυστραλίας και 3 νομίσματα εγκαινιάστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.

Η παρουσίαση έγινε από τον πρόεδρο του μουσείου κ. Μανώλη Πετράκη, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε η πρέσβειρα της Αυστραλίας κ. Alison Dunkan. Στο χαιρετισμό της σημείωσε πως “Έχω την τιμή να προσφέρω αυτό το αναμνηστικό πάνελ, εκ μέρους του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Το πάνελ παρουσιάζει πληροφορίες για τα οκτώ πλοία του Βασιλικού Ναυτικό της Αυστραλίας που έλαβαν μέρος στην άμυνα και την εκκένωση της Κρήτης 1941:

Το ελαφρύ καταδρομικό HMAS Perthκαι τα αντιτορπιλικά HMAS Nizam, Napier, Stuart, Vampire, Vendetta, Voyager και Waterhen

Πέντε από τα αντιτορπιλικά ήταν μετασκευασμένα πλοία του Βρετανικού Ναυτικού από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί, Γκέμπελς, αποκαλούσε περιφρονητικά «Στολίσκο από Παλιοσίδερα». Με γνήσιο αυστραλιανό πνεύμα, ο χαρακτηρισμός αυτός μετατράπηκε αργότερα σε τίτλο τιμής για ένα στόλο με εντυπωσιακό κατάλογο πολεμικών διακρίσεων”.