Μάχη της Κρήτης: Οι εκδηλώσεις στον Δήμο Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Εκδηλώσεις τιµής και µνήµης διοργανώνει ο ∆ήµος Πλατανιά στο πλαίσιο της επετείου της 85ης Μάχης της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, στρατιωτικές αρχές και τοπικούς φορείς. Ειδικότερα:

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Πέµπτη 21 Μαΐου | 11:00
∆ηµοτική Κοινότητα Κολυµβαρίου – Μνηµείο Ευελπίδων
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Προσκλητήριο πεσόντων
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά, Ιωάννη Μαλανδράκη
• Οµιλία από τον ∆ιοικητή της 5ης ΤΑΞ.ΠΖ. «V Μεραρχίας Κρητών», Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη
Σάββατο 23 Μαΐου | 11:00
∆ηµοτική Κοινότητα Αλικιανού – Μνηµείο Κερίτη
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά
• Οµιλία για τα ιστορικά γεγονότα από τη φιλόλογο του ΓΕΛ Αλικιανού, Ανδρονίκη Κοκοτσάκη
• Κατάθεση στεφάνων
• Απόδοση τιµών
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση εθνικών ύµνων
Κυριακή 24 Μαΐου | 18:30
Μάλεµε – Αεροδρόµιο Μάλεµε / Μνηµείο Μάχης Κρήτης/ Τελετή Λήξης των Κεντρικών Εκδηλώσεων
Α’ Μέρος
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων
Ανάκρουση εθνικών ύµνων
Β’ Μέρος
• Χαιρετισµός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νικόλαο Καλογερή
• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Χανίων Παναγιώτη Σηµανδηράκη
• Οµιλία από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά Ιωάννη Μαλανδράκη
• Χαιρετισµός Κυβερνητικού Εκπροσώπου
• Ρίψη αλεξιπτωτιστών από την 1η ΜΚ/∆
• Αεροπορική επίδειξη µεµονωµένου αεροσκάφους F-16 από την 115 ΠΜ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Σάββατο 16 Μαΐου | 18:00
Αεροδρόµιο Μάλεµε
• Χαιρετισµοί
• Οµιλία από τον Αντιστράτηγο ε.α. ∆ηµοσθένη Βιτετζάκη µε θέµα:  «Η Μάχη της Κρήτης και η κατάληψη του αεροδροµίου του Μάλεµε»
• Παρουσίαση µαρτυριών από τη Μάχη της Κρήτης και την περίοδο της Γερµανικής Κατοχής, µε τις φωνές των:  Αµαλίας Φιωτάκη, Βασίλη Μάρακα, Τασίας Καπετανάκη, Βασίλη Ιγγλεζάκη, Μιχάλη Σκορδίλη, Θεόδωρου Παπαραφτάκη και Χαράλαµπου Γιακουµάκη  (Αρχείο Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης – Πρόγραµµα «Κρήτη, Προφορική Ιστορία»)  Έρευνα – Συνεντεύξεις: Ματθαίος Φραντζεσκάκης Καταγραφές – Τεχνική επεξεργασία: Κώστας Κοσµαδάκης
• Ριζίτικο τραγούδι από τη «Λακκιώτικη Παρέα»
• Απόδοση του τραγουδιού «Ειρήνη» από τη χορωδία «Άγιος Γεώργιος ∆ιβόλης» Ενορίας Αλικιανού
Πριν την εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί ανοιχτή πεζή επίσκεψη στο Ύψωµα 107 στη Βλαχερωνίτισσα, στο Γερµανικό Νεκροταφείο και στον Υστεροµινωικό Θολωτό Τάφο στο Μάλεµε.
Εκκίνηση: 16:20 από το Αεροδρόµιο Μάλεµε.  Επιστροφή: 18:00 Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η οµάδα «Μάχης της Κρήτης» του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ρόδο».
Τετάρτη 20 Μαΐου | 11:30
Βουκολιές – Μνηµείο Λαζόπουλου (οικισµός Κουλουκουθιανά)
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Χαιρετισµοί
• Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περιοχής από τον εκπαιδευτικό Αθανάσιο Μπρούσαλη
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
Τετάρτη 20 Μαΐου | 19:00
Βλαχερωνίτισσα – Ύψωµα 107
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
Παρασκευή 22 Μαΐου | 10:00
Πλατανιάς – Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Χαιρετισµοί
• Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περιοχής από την Έφη Μαλτέζου, φιλόλογο και µέλος του ∆.Σ. του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Πλατανιά
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
• Απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από την «Πλατανιανή Παρέα»

Μικρές αγγελίες

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

