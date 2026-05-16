Μάχη της Κρήτης: Οι εκδηλώσεις στον Δήμο Πλατανιά

Εκδηλώσεις τιµής και µνήµης διοργανώνει ο ∆ήµος Πλατανιά στο πλαίσιο της επετείου της 85ης Μάχης της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, στρατιωτικές αρχές και τοπικούς φορείς. Ειδικότερα:
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Πέµπτη 21 Μαΐου | 11:00
∆ηµοτική Κοινότητα Κολυµβαρίου – Μνηµείο Ευελπίδων
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Προσκλητήριο πεσόντων
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά, Ιωάννη Μαλανδράκη
• Οµιλία από τον ∆ιοικητή της 5ης ΤΑΞ.ΠΖ. «V Μεραρχίας Κρητών», Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη
Σάββατο 23 Μαΐου | 11:00
∆ηµοτική Κοινότητα Αλικιανού – Μνηµείο Κερίτη
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά
• Οµιλία για τα ιστορικά γεγονότα από τη φιλόλογο του ΓΕΛ Αλικιανού, Ανδρονίκη Κοκοτσάκη
• Κατάθεση στεφάνων
• Απόδοση τιµών
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση εθνικών ύµνων
Κυριακή 24 Μαΐου | 18:30
Μάλεµε – Αεροδρόµιο Μάλεµε / Μνηµείο Μάχης Κρήτης/ Τελετή Λήξης των Κεντρικών Εκδηλώσεων
Α’ Μέρος
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων
Ανάκρουση εθνικών ύµνων
Β’ Μέρος
• Χαιρετισµός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νικόλαο Καλογερή
• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Χανίων Παναγιώτη Σηµανδηράκη
• Οµιλία από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά Ιωάννη Μαλανδράκη
• Χαιρετισµός Κυβερνητικού Εκπροσώπου
• Ρίψη αλεξιπτωτιστών από την 1η ΜΚ/∆
• Αεροπορική επίδειξη µεµονωµένου αεροσκάφους F-16 από την 115 ΠΜ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Σάββατο 16 Μαΐου | 18:00
Αεροδρόµιο Μάλεµε
• Χαιρετισµοί
• Οµιλία από τον Αντιστράτηγο ε.α. ∆ηµοσθένη Βιτετζάκη µε θέµα: «Η Μάχη της Κρήτης και η κατάληψη του αεροδροµίου του Μάλεµε»
• Παρουσίαση µαρτυριών από τη Μάχη της Κρήτης και την περίοδο της Γερµανικής Κατοχής, µε τις φωνές των: Αµαλίας Φιωτάκη, Βασίλη Μάρακα, Τασίας Καπετανάκη, Βασίλη Ιγγλεζάκη, Μιχάλη Σκορδίλη, Θεόδωρου Παπαραφτάκη και Χαράλαµπου Γιακουµάκη (Αρχείο Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης – Πρόγραµµα «Κρήτη, Προφορική Ιστορία») Έρευνα – Συνεντεύξεις: Ματθαίος Φραντζεσκάκης Καταγραφές – Τεχνική επεξεργασία: Κώστας Κοσµαδάκης
• Ριζίτικο τραγούδι από τη «Λακκιώτικη Παρέα»
• Απόδοση του τραγουδιού «Ειρήνη» από τη χορωδία «Άγιος Γεώργιος ∆ιβόλης» Ενορίας Αλικιανού
Πριν την εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί ανοιχτή πεζή επίσκεψη στο Ύψωµα 107 στη Βλαχερωνίτισσα, στο Γερµανικό Νεκροταφείο και στον Υστεροµινωικό Θολωτό Τάφο στο Μάλεµε.
Εκκίνηση: 16:20 από το Αεροδρόµιο Μάλεµε. Επιστροφή: 18:00 Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η οµάδα «Μάχης της Κρήτης» του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ρόδο».
Τετάρτη 20 Μαΐου | 11:30
Βουκολιές – Μνηµείο Λαζόπουλου (οικισµός Κουλουκουθιανά)
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Χαιρετισµοί
• Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περιοχής από τον εκπαιδευτικό Αθανάσιο Μπρούσαλη
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
Τετάρτη 20 Μαΐου | 19:00
Βλαχερωνίτισσα – Ύψωµα 107
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
Παρασκευή 22 Μαΐου | 10:00
Πλατανιάς – Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου
• Επιµνηµόσυνη δέηση
• Χαιρετισµοί
• Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περιοχής από την Έφη Μαλτέζου, φιλόλογο και µέλος του ∆.Σ. του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Πλατανιά
• Κατάθεση στεφάνων
• Τήρηση ενός λεπτού σιγής
• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου
• Απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από την «Πλατανιανή Παρέα»