Μάχη της Κρήτης: Οι εκδηλώσεις στον Δήμο Πλατανιά

Εκδηλώσεις τιµής και µνήµης διοργανώνει ο ∆ήµος Πλατανιά στο πλαίσιο της επετείου της 85ης Μάχης της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης, στρατιωτικές αρχές και τοπικούς φορείς. Ειδικότερα:

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Πέµπτη 21 Μαΐου | 11:00

∆ηµοτική Κοινότητα Κολυµβαρίου – Μνηµείο Ευελπίδων

• Επιµνηµόσυνη δέηση

• Προσκλητήριο πεσόντων

• Κατάθεση στεφάνων

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων

• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου

• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά, Ιωάννη Μαλανδράκη

• Οµιλία από τον ∆ιοικητή της 5ης ΤΑΞ.ΠΖ. «V Μεραρχίας Κρητών», Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη

Σάββατο 23 Μαΐου | 11:00

∆ηµοτική Κοινότητα Αλικιανού – Μνηµείο Κερίτη

• Επιµνηµόσυνη δέηση

• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά

• Οµιλία για τα ιστορικά γεγονότα από τη φιλόλογο του ΓΕΛ Αλικιανού, Ανδρονίκη Κοκοτσάκη

• Κατάθεση στεφάνων

• Απόδοση τιµών

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής

• Ανάκρουση εθνικών ύµνων

Κυριακή 24 Μαΐου | 18:30

Μάλεµε – Αεροδρόµιο Μάλεµε / Μνηµείο Μάχης Κρήτης/ Τελετή Λήξης των Κεντρικών Εκδηλώσεων

Α’ Μέρος

• Επιµνηµόσυνη δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής στη µνήµη των πεσόντων

Ανάκρουση εθνικών ύµνων

Β’ Μέρος

• Χαιρετισµός από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νικόλαο Καλογερή

• Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Χανίων Παναγιώτη Σηµανδηράκη

• Οµιλία από τον ∆ήµαρχο Πλατανιά Ιωάννη Μαλανδράκη

• Χαιρετισµός Κυβερνητικού Εκπροσώπου

• Ρίψη αλεξιπτωτιστών από την 1η ΜΚ/∆

• Αεροπορική επίδειξη µεµονωµένου αεροσκάφους F-16 από την 115 ΠΜ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Σάββατο 16 Μαΐου | 18:00

Αεροδρόµιο Μάλεµε

• Χαιρετισµοί

• Οµιλία από τον Αντιστράτηγο ε.α. ∆ηµοσθένη Βιτετζάκη µε θέµα: «Η Μάχη της Κρήτης και η κατάληψη του αεροδροµίου του Μάλεµε»

• Παρουσίαση µαρτυριών από τη Μάχη της Κρήτης και την περίοδο της Γερµανικής Κατοχής, µε τις φωνές των: Αµαλίας Φιωτάκη, Βασίλη Μάρακα, Τασίας Καπετανάκη, Βασίλη Ιγγλεζάκη, Μιχάλη Σκορδίλη, Θεόδωρου Παπαραφτάκη και Χαράλαµπου Γιακουµάκη (Αρχείο Πολιτιστικής Εταιρείας Κρήτης – Πρόγραµµα «Κρήτη, Προφορική Ιστορία») Έρευνα – Συνεντεύξεις: Ματθαίος Φραντζεσκάκης Καταγραφές – Τεχνική επεξεργασία: Κώστας Κοσµαδάκης

• Ριζίτικο τραγούδι από τη «Λακκιώτικη Παρέα»

• Απόδοση του τραγουδιού «Ειρήνη» από τη χορωδία «Άγιος Γεώργιος ∆ιβόλης» Ενορίας Αλικιανού

Πριν την εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί ανοιχτή πεζή επίσκεψη στο Ύψωµα 107 στη Βλαχερωνίτισσα, στο Γερµανικό Νεκροταφείο και στον Υστεροµινωικό Θολωτό Τάφο στο Μάλεµε.

Εκκίνηση: 16:20 από το Αεροδρόµιο Μάλεµε. Επιστροφή: 18:00 Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η οµάδα «Μάχης της Κρήτης» του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ρόδο».

Τετάρτη 20 Μαΐου | 11:30

Βουκολιές – Μνηµείο Λαζόπουλου (οικισµός Κουλουκουθιανά)

• Επιµνηµόσυνη δέηση

• Χαιρετισµοί

• Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περιοχής από τον εκπαιδευτικό Αθανάσιο Μπρούσαλη

• Κατάθεση στεφάνων

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής

• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου

Τετάρτη 20 Μαΐου | 19:00

Βλαχερωνίτισσα – Ύψωµα 107

• Επιµνηµόσυνη δέηση

• Κατάθεση στεφάνων

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής

• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου

Παρασκευή 22 Μαΐου | 10:00

Πλατανιάς – Ιερός Ναός Αγίου ∆ηµητρίου

• Επιµνηµόσυνη δέηση

• Χαιρετισµοί

• Αναφορά στα ιστορικά γεγονότα της περιοχής από την Έφη Μαλτέζου, φιλόλογο και µέλος του ∆.Σ. του Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Συλλόγου Πλατανιά

• Κατάθεση στεφάνων

• Τήρηση ενός λεπτού σιγής

• Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου

• Απόδοση ριζίτικου τραγουδιού από την «Πλατανιανή Παρέα»