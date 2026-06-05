Μάχη της Κρήτης: Οι εκδηλώσεις σε Αλικιανό, Πατελάρι και Κοντομαρί

1 από 2

Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή πολιτών οι παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης στο πλαίσιο της 85ης Επετείου της Μάχης της Κρήτης, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές, τους πεσόντες και τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Πλατανιά, αναφέρεται στις εκδηλώσεις της Τρίτης 2 Ιουνίου με τελετές μνήμης στον Αλικιανό, στο Πατελάρι και στο Κοντομαρί.

Στον Αλικιανό πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και αναφορά στα γεγονότα της περιοχής από τον Εμμανουήλ Κολοκυθά, Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλικιανού, ενώ παρουσιάστηκε το μαθητικό δρώμενο μνήμης «Ο τόπος που θυμάται», σε επιμέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλικιανού και με τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Αλικιανού, της χορωδίας της Ενορίας Τιμίου Σταυρού “Άγιος Γεώργιος Διβόλης” και της βιολονίστριας Μαρίας Μανουσάκη, συγκινώντας τους παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια τελετή τιμής και μνήμης πραγματοποιήθηκε και στο Πατελάρι, στο Μνημείο Πεσόντων με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και εκφώνηση χαιρετισμών.

Αντίστοιχα, στο Κοντομαρί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Γενικό Διευθυντή της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, Δρ. Κωνσταντίνο Ζορμπά, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απόδοση ριζίτικων τραγουδιών από τη Ριζίτικη Ομάδα Νέας Κυδωνίας. Ιδιαίτερη παρουσία στην εκδήλωση είχε επίσης η Ομάδα της Μάχης της Κρήτης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ρόδο», η οποία συμμετείχε με στολές και εξοπλισμό της περιόδου.

Παράλληλα με την παραπάνω επετειακή εκδήλωση, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοντομαρίου διοργανώνει , με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Πλατανιά, από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου το 4ο Φεστιβάλ Κοντομαρί – Ημέρες Μνήμης | Κοινό Έδαφος, με εκθέσεις φωτογραφιών και ιστορικών ντοκουμέντων, διαδρομές ιστορικής μνήμης στο χωριό, μαθητικές δράσεις και παρουσιάσεις, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, καθώς και πολιτιστικές προβολές ενώ ο Σύνδεσμος Απογόνων Αμάχων Εκτελεσθέντων Κοντομαρί «Η Ελιά της Μνήμης», σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Χανίων και την Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Κοντομαρίου, διοργάνωσε το αφιέρωμα ιστορικής αναδρομής «Η Ελιά της Μνήμης: 02 Ιουνίου 1941 – 85 Χρόνια από την Εκτέλεση στο Κοντομαρί».

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, o οποίος δήλωσε: «…Η Μάχη της Κρήτης και τα γεγονότα που ακολούθησαν αποτελούν ανεξίτηλο κομμάτι της Ιστορίας μας. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι ευθύνη όλων μας και οφείλουμε να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές τα διαχρονικά μηνύματα της ελευθερίας, της αντίστασης και της δημοκρατίας…»

Τις εκδηλώσεις επίσης τίμησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νίκος Καλογερής, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι βουλευτών, φορέων, συλλόγων και πολιτικών κομμάτων, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πλήθος πολιτών από την ευρύτερη περιοχή.

ΣΤΟ ΚΥΡΤΟΜΑΔΩ

Στο μεταξύ, ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με την Ενορία Κυρτομάδω Αγυιάς, τελεί το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των υπέρ πίστης της πατρίδας πεσόντων το Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Καλυβίτη.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας (περί τις 10:30), θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων της περιοχής και κατάθεση στεφάνων. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί και ομιλία.